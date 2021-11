OnePlus Nord 2: arriva l’edizione Pac-Man che piacerà ai nostalgici

Come rendere un prodotto ancora più interessante e dargli una nuova immagine? Trovando la giusta collaborazione che piaccia ai fan. Dopo Watch Harry Potter, partnership con McLaren, Star Wars o Cyberpunk 2077 per OnePlus 8T, OnePlus Nord 2 ha trovato un nuovo compagno.

Questo lunedì, l’azienda cinese ha annunciato la sua OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition, “Che spinge i limiti di un dispositivo eccellente per un set completamente personalizzato per celebrare una delle più grandi icone dei videogiochi”. Si tratta dello stesso telefono provato in passato ma con una nuova dimensione molto più divertente.

Il più famoso eroe tondo e giallo andrà così a caccia di fantasmi sull’ultimo smartphone di fascia media di OnePlus, proprio per portare l’intrattenimento ad un livello superiore. Per il momento, il marchio si accontenta di fornirci solo alcuni dettagli sul suo prossimo modello. È noto che la sua parte posteriore sarà ridisegnata per rivelare un design a doppio strato con inchiostro fosforescente, per brillare al buio e svelare un tabellone di gioco di Pac-Man immediatamente riconoscibile.

Per quanto riguarda l’interfaccia, OnePlus promette di aver adattato la sua interfaccia OxygenOS con alcuni cenni al gioco e ai suoi personaggi iconici. La società indica persino che l’interfaccia è stata “gamificata” per onorare il suo illustre ospite. Come con la recente versione di Cyberpunk 2077, le icone delle applicazioni saranno particolarmente nello spirito retrogaming del gioco, così come gli sfondi e le animazioni.

Ovviamente troveremo il gioco di Pac-Man, ma anche sfide da affrontare e contenuti esclusivi da sbloccare (adesivi, sfondi, ecc.). Ricaricando il telefono per un po’, otterrai anche dei piccoli bonus. Questo OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition intende andare oltre la semplice personalizzazione dello smartphone e offrire un modello diverso nella forma e nell’utilizzo rispetto alla versione iniziale, di cui comunque incorpora tutti i vantaggi tecnici. Tuttavia, viene offerto solo in un’unica versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Secondo Android Central, che potrebbe aver avuto qualche informazione aggiuntiva, il gioco Pac-Man 256 sarà preinstallato e sarà disponibile anche un filtro fotocamera dedicato.

Prezzo e disponibilità

Il OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition sarà presto disponibile sul sito OnePlus a 529 euro, ovvero 30 euro in più rispetto alla versione normale con più memoria, per il piacere di avere un dispositivo Pac-Man. Rimaniamo in attesa di conoscere la data esatta di lancio.