OnePlus Nord 2T ufficiale: la fascia media potente e con ricarica da 80W

OnePlus ha annunciato un nuovo e potente smartphone pronto a ritagliarsi una fetta nella fascia media del mercato. Si chiama OnePlus Nord 2T e riprende molte delle specifiche del suo predecessore, il Nord 2, con alcune migliorie per ampliare la gamma degli smartphone OnePlus.

Anche su questo modello il brand non cambia la ricetta e mantiene una frequenza di aggiornamento a 90 Hz sul pannello OLED in formato 20:9. Quest’ultimo ha una definizione Full-HD+ di 2400 per 1080 pixel ed è protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

Caratteristiche tecniche da top di gamma

Se non si notano grandi cambiamenti tra il Nord 2 e il Nord 2T, ci sono piccoli miglioramenti lato hardware. Il telefono è infatti dotato di un SoC MediaTek Dimensity 1300 (con una GPU ARM Mali-G77 MC9). Sulla connettività, OnePlus offre Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e 5G.

Forse il miglioramento più evidente è la ricarica del telefono. Sul modello precedente, abbiamo trovato la tecnologia Warpcharge di OnePlus a 65W: qui invece viene potenziata per raggiungere gli 80W e si passa alla tecnologia proprietaria di Oppo, la SuperVooc.

Il brand annuncia che è possibile recuperare fino a un giorno di autonomia in 15 minuti: la ricarica completa richiede 27 minuti. Sull’autonomia non è stato annunciato nulla, ma sappiamo che la batteria ha una capacità di 4500 mAh.

Questo nuovo modello OnePlus si presenta con ben quattro fotocamere in totale, tre sul retro e una sul davanti:

Il sensore principale: un Sony IMX766 da 50 Mpx, f/1.8

Il sensore ultra grandangolare: 8 Mpx, f/2.2, 120°

Il sensore di profondità: 2 Mpx, f/2.2

Il sensore selfie: un Sony IMX615 da 32 Mpx, f/2.4

Per quanto riguarda la parte video, si potrà filmare con la fotocamera posteriore in 4K a 30FPS e in 1080p a 60fps. OnePlus offre ovviamente una miriade di funzioni fotografiche, come una modalità HDR, una modalità notturna e una modalità ritratto, tra le altre.

Prezzo e uscita

Sarà disponibile dalla prossima settimana in Italia in due colorazioni: verde giada lucido e nero opaco. Inoltre, verranno proposte due versioni a prezzi differenti: