OnePlus Nord Buds: il design e la scheda tecnica confermati in un nuovo leak

Dopo le OnePlus Buds, le Buds Pro, ecco in arrivo le Buds Nord. In attesa della terza generazione di smartphone associati a questo ramo di fascia media del produttore cinese, un leak proveniente da mysmartprice ci permette di intravedere per la prima volta quello che potrebbe essere il design ufficiale delle future cuffie wireless OnePlus.

Cominciamo con l’aspetto visivo: aderisce relativamente bene al primo leak che circonda queste cuffie. Il case assumerebbe infatti una forma ovale sui lati e piatta in alto e in basso, con il logo OnePlus ben visibile al centro, su una sobria colorazione nera.

Le cuffie intanto adotterebbero quindi il formato in-ear dal design tondo e una colorazione nera. Unica differenza con le immagini precedenti: il pulsante non è dorato.

Rivelata la capacità della batteria

Svelata anche la scheda tecnica. Il punto più interessante di questi dati è senza dubbio l’autonomia delle cuffie: la custodia avrà una capacità di 480 mAh mentre le cuffie avranno 41 mAh a testa.