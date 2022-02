OnePlus Nord CE 2: ufficiale la data di lancio

Conoscevamo già la finestra di lancio del nuovo OnePlus Nord CE 2 ma fino ad oggi nulla era stato confermato. OnePlus ha finalmente sciolto gli indugi, annunciando la data di presentazione del suo nuovo smartphone di fascia media in un video pubblicato su Twitter.

Il successore del OnePlus Nord CE uscirà il 17 febbraio, inizialmente solo in India.

Questo nuovo smartphone rafforza la gamma CE del produttore, proposta da giugno 2021. Le lettere CE stanno per “Core Edition” e rappresentano i dispositivi che offrono il cuore dell’esperienza OnePlus ma un prezzo più accessibile proponendosi come dei “fascia media”.

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 è stato svelato durante un leak dello scorso dicembre, che ci ha raccontato di più sulle sue caratteristiche. È stato poi il leaker Max Jambor a rivelarci la finestra di lancio dello smartphone a febbraio.

We're jacked! Aren't you??#OnePlusNordCE2 launching Feb 17. A little more than you'd expect

Get notified now: https://t.co/hBeVO7w8ls pic.twitter.com/dPI0U8Rx3C