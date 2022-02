OnePlus Nord CE 2 ufficiale in Italia: solido e bilanciato a 359 euro

OnePlus ha ufficializzato l’arrivo in Italia di Nord CE 2, un modello di fascia media dalla solida scheda tecnica che strizza l’occhio a chi cerca una valida proposta a meno di 400€.

Per colpire nel segno, questo nuovo OnePlus si affida a dimensioni interessanti, in particolare propone uno spessore molto contenuto (7,8 mm) a cui si somma un peso di soli 173 grammi.

Scheda tecnica

OnePlus non risparmia sul display. Lo smartphone monta un panello Amoled con diagonale da 6,43 pollici a definizione Full HD+ e con un refresh rate di 90 Hz, il tutto protetto dal vetro Gorilla Glass 5.

All’interno, OnePlus Nord CE 2 si affida a un chip MediaTek Dimensity 900, 8 GB di Ram LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB).

Si distingue particolarmente la fotocamera grandangolare (64 Megapixel, f/1.7) e quella per ultra-grandangolare (8 Megapixel, f/2.2, 119 gradi). Tuttavia, appena sopra il flash, possiamo vedere anche la ben più discreta fotocamera dedicata alle macro (2 Megapixel, f/2.4).

La fusione Oppo-OnePlus

Davanti troveremo invece un obiettivo da 16 Megapixel per il sensore fotografico anteriore, con un’apertura dell’obiettivo f/2.4. Non dimentichiamo inoltre la batteria da 4.500 mAh compatibile con un caricatore rapido da 65W, come il Super VOOC del fratello maggiore Oppo.

Inoltre, il riavvicinamento tra le linee prodotto di OnePlus e Oppo passa anche attraverso il software che ora condivide una piattaforma comune per le interfacce OxygenOS e ColorOS. Qui, il Nord CE 2 ha ancora un assaggio di OxygenOS 11 (Android 11), ma i dirigenti promettono di lavorare a stretto contatto con Oppo per aggiornamenti più rapidi e anche il passaggio ad Android 12 è previsto molto presto.

Non manca la compatibilità con la rete 5G, così come un lettore di impronte digitali nello schermo. Da segnalare infine la presenza di un jack da 3,5 mm.

Prezzo e uscita

OnePlus Nord CE 2 sbarcherà sul mercato italiano a partire dal 10 marzo 2022, con l’apertura dei preordini il 3 marzo. Lo troverete in grigio e blu al prezzo consigliato di 359 euro su Oneplus.com e Amazon.it