Oneplus: tablet in arrivo il 7 febbraio?

OnePlus terrà un evento di lancio il 7 febbraio in cui assisteremo al debutto globale degli smartphone flagship OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2 e – con molta probabilità – OnePlus 11R.



Ci aspettiamo anche una tastiera OnePlus (ve ne abbiamo dato notizia nella gioranta di ieri) e una TV da 65 pollici. Oggi, tuttavia, una fonte considerata affidabile conferma in esclusiva che il produttore cinese sarebbe pronto a lanciare anche un nuovo tablet, il modello OnePlus Pad.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

In realtà è tanti mesi che si attende il lancio di un tablet da parte di OnePlus Pad ma l’azienda dovrebbe finalmente essere pronta per immettere sul mercato il nuovo prodotto a partire dai prossimi mesi del 2023.

Non abbiamo molte informazioni in termini di specifiche, ma visti gli stretti legami con Oppo l’arrivo di un dispositivo Oppo Pad o Oppo Pad Air ribattezzato con branding OnePlus non ci sorprenderebbe più di tanto.