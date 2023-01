Coca-Cola si lancia nel mondo degli smartphone: ecco il ColaPhone

Per la prima volta in assoluto, una grande e conosciutissima compagnia collaborerà con un produttore di smartphone per creare un telefono personalizzato e davvero particolare. Si tratta nientemeno che di Coca-Cola.

Caricando il tweet, l’utente accetta l’informativa sulla privacy di Twitter.

Scopri di più Carica il tweet Sblocca sempre i tweet di Twitter

La notizia arriva da diverse fonti: la più eminente è il leaker Ice Universe, che mostra un render del futuro ColaPhone. Non è confermato con certezza quale sarà il brand che collaborerà con Coca-Cola, ma sicuramente si tratterà di un produttore di smartphone di Android.

Alcuni utenti, basandosi sul design, hanno ipotizzato che il telefono in questione sia di Realme, nello specifico il Realme 10 Pro o uno dei suoi modelli alternativi. Sarebbe una scelta particolare, dato che si tratta di uno smartphone di fascia media. Il lato positivo è che in questo caso il prezzo sarebbe contenuto, e più utenti potranno accaparrarsi la strana collaborazione.

Secondo alcune fonti lo smartphone sarà lanciato nel primo trimestre di quest’anno: non mancherebbe ancora molto per una sua presentazione, quindi. Probabilmente basterà aspettare un paio di mesi per saperne di più.