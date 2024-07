OnePlus, quattro nuovi dispositivi presentati a Milano al Summer Launch Event

OnePlus torna in grande stile al Summer Launch Event di Milano e mostra quattro dispositivi, da OnePlus Nord 4, il tablet OnePlus Pad 2, lo smartwatch OnePlus Watch 2R e gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro. “Siamo entusiasti dell’accoglienza ricevuta dai nostri nuovi prodotti durante il Summer Launch

Event”, ha affermato Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus. “Dal riportare sul mercato uno

smartphone interamente in metallo, fino alla democratizzazione degli auricolari di fascia alta,

costruiti con una tecnologia all’avanguardia di cancellazione del rumore, siamo davvero curiosi di

sapere come gli utenti accoglieranno le nostre ultime novità”.

OnePlus Nord 4: il primo 5g interamente in metallo

OnePlus Nord 4, la cui recensione è disponibile qui, è il primo smartphone 5G con la scocca interamente in metallo. Al suo interno prevede antenne più piccole del 50% rispetto al passato, pur mantenendo inalterata l’efficienza. Tra le varie caratteristiche, sotto al cofano troviamo il SoC Snapdragon 7+ Gen 3, con fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Il reparto fotografico con una fotocamera principale con sensore Sony da 50 megapixel, mentre la batteria è da 5.500 mAh, la più grande mai utilizzata in un telefono della linea Nord. La batteria è dotata della tecnologia Supervooc da 100 W.

Tre le colorazioni previste per lo smartphone, Obsidian Midnight, ovvero un grigio piombo, una variante argento opaca chiamata Mercurial Silver, con design inciso al laser 2D realizzato con più di 28.000 colpi laser di precisione. Infine la colorazione Oasis Green. Il prezzo consigliato è di 499,99 euro nella configurazione 12/256 GB e 599,99 euro nella 16/512 GB. Le vendite inizierano l’8 di agosto, con i preordini attivi da oggi. I clienti che preordinano il OnePlus Nord 4 riceveranno a scelta un gift tra: la borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210,00 €), gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79,00 €), una cover per OnePlus Nord 4 (dal valore di 39,99 €) o un adattatore OnePlus (dal valore di 59,99 €). Tutti i clienti che preordinano avranno anche la possibilità di vincere un numero limitato di valigie Tumi, del valore di 1.150,00 euro ciascuna. Infine, OnePlus prevede uno sconto del 10% per tutti gli studenti e un bonus di 50,00 euro per chi usufruirà del programma di trade-in. Le promozioni sono attive anche acquistando su OPPO Store. Preordinando OnePlus Nord 4 insieme al caricatore OnePlus da 100W, saranno scontate 50,00 euro.

OnePlus Pad 2: potente e con tanta autonomia

OnePlus Pad 2 è dotato dello Snapdragon 8 Gen 3. Il tablet è caratterizzato da un display 3K da 12,1 pollici e sei altoparlanti stereo, lo spessore è di 6,49 mm e pesa 584 grammi; il dispositivo è composto da una scocca in metallo dal colore Nimbus Gray. Il tablet vanta una batteria da 9.510 mAh e supporta una carica rapida da 67W. Tra le capacità di Intelligenza Artificiale, troviamo AI Toolbox. In questo modo gli utenti possono accelerare il flusso di lavoro facendo leggere un testo ad alta voce ad AI Speak, attivare Recording Summary per riassumere e sintetizzare istantaneamente le informazioni contenute in lunghe parti di testo in pochi punti chiave, e aprire AI Writer per creare contenuti originali basati su immagini e istruzioni di testo. Due gli accessori: a penna OnePlus Stylo 2 e la tastiera OnePlus Smart Keyboard.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 2 e gli accessori saranno acquistabili dal 1° agosto 2024, con preordini già disponibili. Il costo del tablet, nella configurazione da 12/256 GB, è di 549 euro. La penna OnePlus Stylo 2 ha un prezzo di vendita consigliato di 99 euro, mentre la OnePlus Smart Keyboard ha un prezzo di 149 euro. La custodia infine costa 59 euro. Chi ordina il tablet dal 16 luglio al 1° agosto riceverà uno sconto di 50 euro, se si acquista inoltre il carica batterie da 80W, si potrà scegliere di ricevere in regalo un accessorio tra:

OnePlus Smart Keyboard (dal valore di 149,00 €)

OnePlus Pad 2 Stylus (dal valore di 99,00 €)

Una cover OnePlus Pad 2 (dal valore di 59,00 €)

Gli studenti potranno inoltre ottenere un ulteriore sconto del 10%. Chi usufruirà del programma di trade-in, scambiando un dispositivo elettronico con OnePlus Pad 2, riceverà uno sconto di 30 euro, oltre a un cashback pari al valore del dispositivo scambiato.

OnePlus Watch 2R

Lo smartwatch OnePlus Watch 2R è con le stesse funzionalità all’avanguardia di OnePlus Watch 2 e prevede Wear OS by Google aggiornato alla versione 4. All’interno una batteria che può durare fino a 100 euro grazie all’architettura Dual-Engine sviluppata da OnePlus con due diversi chipset: il chipset ad alte prestazioni Snapdragon W5 e il chipset MCU Efficiency BES2700. Due i colori: Forest Green e Gunmetal Gray. La variante Forest Green, in particolare, è una nuova aggiunta alla gamma di colori di OnePlus Watch. Watch 2R è realizzato in alluminio ed è circa il 25% più leggero del Watch 2. Sarà disponibile su scala globale e verrà venduto in Europa subito dopo il Summer Launch Event del 16 luglio. Il prezzo di vendita consigliato di 279 euro. Chi acquista l’orologio il giorno del lancio dal sito OnePlus riceverà 30 euro di sconto, oltre a ricevere in regalo il cinturino in caucciù fluorato OnePlus e un caricatore per l’orologio.

OnePlus Nord Buds 3 Pro, con cancellazione del rumore

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro offrono una tecnologia ANC ibrida e adattiva, per cosentire una cancellazione del rumore in grado di lavorare un’ampia gamma di frequenze. L’audio è garantito dal produttore con una qualità da studio di registrazione. Potenti i bassi grazie a un driver extra-large e alla tecnologia proprietaria BassWave 2.0. La durata della batteria arriva fino a 44 ore, mentre la connettività è la Bluetooth 5.4. I Nord Buds 3 Pro sono racchiusi in una custodia verticale a forma di ciottolo, con finitura opaca e dettagli metallici, che combinano un look premium con la praticità. Ogni auricolare pesa solo 4,4 g.

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro saranno disponibili a livello globale e verranno venduti in Europa immediatamente dopo il lancio del 16 luglio. Saranno disponibili nei colori Starry Black e Soft Jade, al prezzo di 79 euro. Chi acquista gli auricolari il giorno del lancio sul sito oneplus.com riceveranno uno sconto di 10 euro. Gli studenti possono usufruire di uno sconto del 10%.