OnePlus smartwatch sarà svelato il 23 marzo insieme a OnePlus 9

OnePlus annuncerà il suo primo orologio il 23 marzo durante la presentazione della nuova serie OnePlus 9 e, inutile dirlo, l’entusiasmo nella base di utenti dell’azienda sta salendo alle stelle. Il CEO di OnePlus Pete Lau è intervenuto sui forum ufficiali per fornire qualche dettaglio in più sul dispositivo, cercando anche di spiegare perché l’azienda ha deciso di realizzare uno smartwatch.

“Sebbene OnePlus abbia iniziato concentrandosi sugli smartphone di punta, abbiamo anche valutato altri dispositivi che i nostri utenti utilizzano più spesso insieme ai loro smartphone per un’esperienza interconnessa. Naturalmente, abbiamo rivolto la nostra attenzione agli smartwatch, poiché è in linea con la nostra missione di creare un ecosistema completo. Consideriamo gli smartwatch qualcosa di più che semplici strumenti che indicano l’ora e la frequenza cardiaca, ma dispositivi potenti in grado di elevare la nostra esperienza digitale personale a nuovi livelli. E non possiamo dimenticare che uno smartwatch è il dispositivo più richiesto da te, la community di OnePlus”, ha affermato.