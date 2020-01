OnePlus utilizzerà una fotocamera invisibile per i suoi prossimi smartphone

OnePlus Concept One è realtà e la tecnologia “Invisible Camera” si è mostrata durante il CES 2020 sorprendendo tutti gli appassionati del settore. Ecco, proprio questa tecnologia sta arrivando su un futuro smartphone OnePlus.

A confermarlo è il CEO dell’azienda, Pete Lau, in un recente podcast durante un’ospitata da The Verge in cui però non ha specificato la data di uscita. Nello stesso podcast, Lau ha confermato che OnePlus non prevede di rilasciare uno smartphone pieghevole.

Interessante invece la tecnologia “vetro elettrocromatico” vista su Concept One che utilizza vetri che cambiano colore per coprire le fotocamere posteriori a scopo estetico. Si tratta della stessa tecnologia utilizzata nel tetto apribile della macchina di lusso McLaren 720S e del modello 570GT del 2018.



Tuttavia, possiamo supporre che questo speciale vetro non farà parte della serie OnePlus 8.

Uscita

A proposito, la serie OnePlus 8 dovrebbe arrivare nel primo semestre del 2020, probabilmente nel mese maggio e tra le novità dovrebbe portare la versione “lite”.