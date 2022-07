OnePlus valuta di rendere indipendente il brand Nord

OnePlus sta prendendo in considerazione la possibilità di trasformare la sua gamma Nord in un brand a sé stante. Il sito Mobile India indica che, secondo le sue fonti, il brand OnePlus vorrebbe dissociarsi dal nome Nord e lasciargli “prendere il volo” come ha fatto Xiaomi con il suo brand Poco.

Un brand a parte

Il marchio Nord opererebbe in modo indipendente e formerebbe i propri team e la propria immagine. Questo non menzionerebbe più in futuro il brand OnePlus e adotterebbe il suo famoso colore azzurro. Il brand potrebbe, tuttavia, utilizzare ancora il nome della sua casa madre in alcuni casi con le denominazioni “di OnePlus” o “un marchio OnePlus”.

Questa separazione tra i due marchi, se avverrà, dovrebbe consentire di offrire una più ampia scelta di prodotti ai consumatori, con il nuovo marchio Nord che desidera espandersi nel mercato degli smartphone economici.

Quale sarà il futuro?

Il brand offrirebbe in futuro smartphone a prezzi compresi tra 189 e 441 dollari (prezzi convertiti dalla valuta indiana). Questi avrebbero anche diritto a una nuova interfaccia installata su OxygenOS.

Quest’ultimo prezzo corrisponderebbe grosso modo alla categoria degli smartphone economici che possono comunque proporre caratteristiche tecniche di fascia alta che vengono designate con il nome di flagship budget. Tale posizionamento consentirebbe loro di non scontrarsi con ciò che OnePlus offre già dalla sua parte.

Nord potrebbe anche offrire una gamma più ampia di prodotti in futuro che includerebbe televisori, bracciali e orologi connessi, cuffie Bluetooth con archetto da collo, power bank e altri accessori. Il brand stabilirà i suoi team in India e produrrà i suoi nuovi prodotti su questo territorio.