Oppo amplia il servizio di trade-in: tecnologia e salvaguardia del Pianeta

OPPO ha annunciato oggi l’ampliamento del suo servizio di trade-In, nato in occasione del recente lancio della Reno8 Series: un’iniziativa che si aggiunge alla vendita di device ricondizionati sul suo e-commerce proprietario OPPO Store.

Nell’ottica di un’attenzione sempre maggiore all’ambiente e in un momento in cui il concetto di “riparare” sta prendendo sempre più piede, il produttore cinese offre agli utenti la possibilità di cedere i loro dispositivi usati in cambio di una valutazione monetaria che, a seconda del modello e delle sue condizioni di utilizzo, può raggiungere i 750 euro.

Allo stesso modo la vendita di prodotti ricondizionati sull’e-commerce proprietario OPPO Store è un’iniziativa che permette all’azienda di dare vita a un processo virtuoso che garantisce gli stessi livelli di qualità ed efficienza a cui gli utenti sono abituati, ma a prezzi più vantaggiosi. Il tutto con un occhio puntato alla salvaguardia dell’ambiente.

Per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti, infatti, tutti i prodotti rigenerati di OPPO vengono sottoposti ad accurati processi di ricondizionamento per garantire la massima qualità sia a livello estetico sia a livello funzionale, oltre a esser certificati con 12 mesi di garanzia.

La tendenza a scegliere dispostivi ricondizionati è in costante crescita, e la decisione di acquisto dei prodotti tecnologici è sempre più impattata dal concetto di sostenibilità. Basti pensare al fatto che la sostenibilità del processo produttivo è oggi uno dei principali driver d’acquisto quando si parla di dispositivi elettronici, sia nella generazione dei millenial con il 12,2%, sia tra la generazione X con il 17,2% e infine anche tra i boomer, dove la percentuale sale al 20,6%. Tutte evidenze che dimostrano come l’approccio green sia oggi apprezzato in ogni fascia d’età e che trovano conferma in una recente analisi di mercato CertiDeal, che guarda proprio al territorio italiano, secondo cuiil segmento dei ricondizionati è cresciuto del 15%, superando le vendite degli smartphone nuovi, che hanno visto un incremento solo del 4,5%.