Il Black Friday di OPPO: tutti gli sconti su smarpthone, tablet, wearable e audio

Più che un Black Friday è una vera e propria “Black Week” quella proposta ai clienti da OPPO. Una settimana di sconti su un’ampia gamma di prodotti del suo ecosistema.

Le promozioni, già attive su Amazon, da oggi, 21 novembre, sono live anche su OPPO Store e saranno disponibili su entrambi i canali fino a lunedì 28 novembre. Vediamole nel dettaglio.

Smartphone

OPPO Find X5 Lite nelle colorazioni Starry Black e Startrails Blue è acquistabile al prezzo di 329,99 euro invece di 499,99 euro.

OPPO Find X5 è proposto a soli 549,99 euro al posto di 999,99 euro ed infine il top di gamma Find X5 Pro è scontato al prezzo di 949,99 euro anziché 1299,99 euro.

Sempre per coloro che amano scattare, ricercando alta qualità e risoluzione per fermare i propri ricordi nel tempo, è in promozione anche la nuovissima serie Reno8: OPPO Reno8 nelle colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black, e solo su Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale, è disponibile a 499,99 euro al posto di 599,99 euro.

OPPO Reno8 Pro nelle colorazioni Glazed Black e Glazed Green,sempre con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale solo su Amazon, viene scontato a 729,99 euro al posto di 799,99 euro.

Gli amanti dei selfie, invece, non possono perdere l’occasione di acquistare Reno7, disponibile a soli 217,99 euro invece di 329,99 euro, un prezzo vantaggioso.

Degna di nota anche la promozione sull’iconico Reno6 Pro, alleato dei creator digitali e di coloro che vogliono realizzare contenuti professionali con la comodità di uno smartphone che, per l’occasione, è acquistabile al prezzo scontato di 429,99 euro anziché 799,99 euro.

Infine, anche numerosi dispositivi della Serie A, già nota per essere “budget killer”, sono disponibili a prezzi molto convenienti. OPPO A76, ad esempio, nella colorazione Glowing Black, viene proposto al prezzo scontato di 157,99 euro rispetto agli originali 249,99 euro.

Wearable & Audio

Le promozioni abbracciano anche i prodotti wearable e audio. OPPO Watch Free, lo smartwatch in grado di monitorare e analizzare il sonno in ogni sua fase che, per la “OPPO Black Week”, è scontato al prezzo di 48,99 euro contro i precedenti 99,99 euro.

Se invece ciò che si ricerca è un’esperienza audio premium, gli auricolari OPPO Enco X2 nella colorazione White sono acquistabili a soli 119,99 euro anziché 199,99 euro, mentre gli entry level OPPO Enco Air2, vengono proposti a un prezzo ancora più accessibile: 39,00 euro al posto di 69,99 euro.

Infine, per coloro che non vogliono mai rinunciare alla propria musica preferita, OPPO Enco Buds2 sono acquistabili al prezzo vantaggioso di 19,99 euro invece di 49,99 euro.

Tablet

Il Black Friday è un’occasione anche per acquistare il nuovo OPPO Pad Air, il primo tablet del brand, disponibile a soli 229,99 euro invece di 299,99 euro nella versione da 64GB e a 249,99 euro invece di 349,99 euro per il modello da 128GB.