OPPO Find X2 Lite è uno smartphone che rappresenta uno vero e proprio spartiacque. Il dispositvo, parte della famiglia Find X2, che comprende anche i modelli Find X2 Pro – flagship top di gamma – e find X2 Neo, tiene infatti fede al mantra del gruppo e, al prezzo di 499 euro, porta in dote la tecnologia 5G, sottraendola di fatto all’esclusiva pertinenza degli smartphone top di gamma con prezzi proibitivi e portandola anche nella fascia media del mercato.

In un attimo, il termine Lite, di solito utilizzato per descrivere dispositivi “alleggeriti” nella loro dotazione tecnica al fine di offrire prezzi più abbordabili, assume un diverso significato.

Anche perché oltre alla connettività di rete di ultima generazione, ci sono un processore reattivo, il Qualcomm Snapdragon 765G, una batteria da 4.025 mAh con ricarica flash VOOC 4.0 da 30 W, un buon reparto fotocamera e una videocamera stabilizzata (ultra steady video 2.0).

Il display di Find X2 Lite

Find X2 Lite ha un display Amoled da 6,4 pollici con risoluzione di 1.080×2.400x pixel a 408 ppi. Offre una buona resa dei colori e assicura una buona luminosità un po’ in tutte le situazioni. Bene la sua leggibilità anche all’aperto. Ha un aspect ratio di 20:9 ed è interrotto solamente nella parte superiore da una piccola goccia che ospita la fotocamera per i selfie da 32 Megapixel.

L’hardware di Find X2 Lite



Come detto lo smartphone può contare sul processore Snapdragon 765 G che integra anche il modem 5G. Il chipset della casa californiana non ha l’esplosività del modello 865 ma assicura comunque una buona dinamicità. Ci sono 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione. Il lettore delle impronte digitali è stato posto sotto al display: non è velocissimo nel rielvare l’impronta, ma è sempre preciso. La Gpu è un Adreno 620.

Da sottolineare la particolare struttura dell’antenna, che avvolge tutto il perimetro dello smartphone, modificando la ricezione a seconda della posizione dell’utente, e assicurando in tal modo il miglior segnale disponibile.

UI Experience

Su la fronte dell’interfaccia, OPPO Find X2 Lite offre Android 10 su cui gira la Color OS 7.0 che appare completamente rinnovata rispetto alla precedente versione. La grafica è finaLmente più aderente al gusto europeo e meno “orientale”, ma anche l’organizzazione di menù e sotto-menù è ora maggiormente ordinata e più piacevole da utilizzare. <

Tra le funzioni tipIche dell’interfaccia ci piace sempre ricordare la possibilità di proteggere le app con una password e di clonare gli account delle principali app come Facebook e WhatsApp. Molto utile anche la modalità tastiera sicura: quando si deve digitare una password o scrivere informazioni sensibili, il telefono non registra la digitazione dei tasti, scollegandoli da Internet.

La fotocamera di OPPO Find X2 Lite



Find X2 Lite è dotato di quattro fotocamere da 48, 13, 2 e 2 Megapixel. C’è un obiettivo principale è da 48 Megapixel f/1.7, un’ottica grandangolare con lumInosità f/2.2 (lunghezza focale di 13 mm) e due sensori per foto vintage e immagini in bianco e nero. Quest’ultimo ha il compito di raccogliere informazioni sui contrasti e sulle ombre così da aiutare gli altri sensori nelle condizioni di luci più difficili, ottimizzando la scena.

Nel complesso la qualità delle foto sono buone: la fotocamera principale restituisce scatti di qualità e l’ottica grandangolare riduce al minimo la distorsione tipica di questo obiettivo. Non c’è uno zoom ottico ma i risultati con l’impiego dello zoom digitale sono buoni con il 2x, discreti con il 5x mentre con il 10x il degrado delle immagini aumenta parecchio.

Negli scatti di sera/notte i risultati sono stati un po’ alterni: se si usa la modalità automatica si rischia di raccogliere scatti eccessivamente scuri, mentre l’impiego della modalità notte a volte tende a schiarire un po’ troppo lo scatto (come di può vedere nell’immagine qui sotto), togliendo contrasto e perdendo i neri.

Promossi i video: lo smartphone supporta clip a 4K@30fps, 1080P @60fps/30fps, 720P@60fps/30fps. Si apprezza l’ottimo lavoro svolto sulla stabilizzazione che consente video sportivi.

L’audio dello smartphone



Un plauso a OPPO per aver lasciato il jack da 3,5 mm, sempre comodo per utilizzare le proprie cuffie preferite. La riproduzione multimediale è buona, mentre l’audio della capsula auricolare ogni tanto restituisce una timbrica un po’ fredda. Ma sono dettagli.

Batteria

La batteria da 4.025 mAh arriva tranquillamente a sera, con un utilizzo piuttosto pesante dello smartphone. Non siamo in presenza di un “battery phone”, ma Find X2 Lite offre comunque la ricarica VOOC 4.0, a 30 W.

I nostri Awards e la promo



Find X2 Pro si aggiudica il nostro “Best Price Award“: c’è un elevato rapporto fra qualità e prezzo, sublimato da una promozione piuttosto allettante. Chi si registra al sito www.oppopromo.it a partire dal 4 maggio fino al 24 maggio 2020, acquista un OPPO Find X2 Lite dal 22 maggio al 30 giugno e carica la prova di acquisto entro il 10 luglio, riceverà in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Enco W31 e un OPPO Bluetooth Speaker. Chi si registra dal 25 maggio al 10 luglio riceverà solo gli auricolari OPPO Enco W31.

Il giudizio di Cellulare Magazine: OPPO Find X2 Lite

Inutile sottolineare che la sola presenza del 5G valga il prezzo del biglietto che si deve pagare per mettersi in tasca Find X2 Lite. Ma saremmo ingrati se limitassimo a questo la nostra analisi: lo smartphone di Oppo ha un buon pacchetto fotocamera, una sufficiente dotazione di memoria (che purtroppo non si può espandere con schede micro SD), un buon processore (che non scalda mai e non consuma troppo) e una valida promo di acquisto. A 499 euro è difficile chiedere di più.

PRO Buona fotocamera

Buona fotocamera Connettività 5G

Connettività 5G Promo di lancio attraente

CONTRO Non è dual Sim

Non è dual Sim La memoria non è espandibile

La memoria non è espandibile Il design è un po’ anonimo