OPPO Find X2 Pro è, a tutti gli effetti, il primo vero top di gamma di OPPO, uno smartphone con mire di fascia alta, specifiche evolute e l’obiettivo di alzare in modo deciso la percezione di un marchio che è uno dei più grandi produttori al mondo (40 mercati, 320 milioni di dispositivi in circolazione e +200% nelle vendite), ma che ha iniziato da poco ad entrare con decisione nelle menti dei consumatori.

Il dispositivo non lesina potenza: è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 865, ha connettività 5G a doppia modalità (SA e NSA), è dotato della la ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W, offre un display a 120 HZ e una tripla fotocamera da 48 + 48 + 13 Megapixel con zoom ibrido 10X.

Ci sono due versioni di questo telefono, una realizzata in ceramica e un’altra con finiture in pelle, che però non differiscono per specifiche tecniche ma solo per look e realizzazione esterna.

Prima di buttarci a capofitto nel nostro test, ricordiamo che Find X2 Pro sarà disponibile a partire dall’8 maggio a 1.199 euro. Tuttavia, c’è una promo molto interessante: Chi si registrerà al sito www.oppopromo.it a partire dal 22 aprile fino all’8 maggio 2020, e acquisterà un OPPO Find X2 Pro dall’8 maggio al 30 giugno, caricando la prova di acquisto entro il 10 luglio 2020, riceverà in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker. Chi si registrerà online dal 9 maggio al 10 luglio 2020, caricando la prova di acquisto, riceverà solo un paio di auricolari OPPO Enco Free.

Il display è senza ombra di dubbio una delle eccellenze di questo telefono: il pannello ha una diagonale da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ di 1.440×3.168 pixel e e densità di 513 ppi. Ha due caratteristiche peculiari: offre un refresh dell’immagine a 120Hz e il campionamento dei tocchi sul touchscreen arriva fino a 240Hz. Nell’utilizzo quotidiano tali caratteristiche si traducono in immagini molto fluide e in un’eccezionale risposta del dispositivo a ogni tipo di input sullo schermo.

Il display è incurvato sui bordi laterali e dal suo bordo è anche possibile lanciare alcune funzioni attraverso una vera e propria barra di stato. Infine, la parte frontale di Find X2 Pro è coperta da un pannello in vetro di sesta generazione di Corning Gorilla.

Ci piace definire l’hardware di Find X2 Pro come “esplosivo”, trainato da processore Snapdragon 865 con 12 GB di Ram e 512 GB di storage. Il chipset di Qualcomm assicura allo smartphone velocità e puntualità nell’eseguire qualsiasi funzione, permette di utilizzare più app contemporaneamente senza apparenti rallentamenti e indecisioni e, in combinazione con la tecnologia dello schermo con campionamento del touchscreen a 240Hz, ne fa anche un dispositivo di cui i gamers dovranno subito prendere nota.

Unica mancanza della sezione hardware è l’assenza dell’espansione di memoria.

Su la fronte dell’interfaccia, OPPO Find X2 Pro offre Android 10 su cui gira la Color OS 7.1 che appare molto rinnovata rispetto agli ultimi modelli sia dal punto di vista dell’ordine e dell’organizzazione dei contenuti e dei menù, sia dal punto di vista della grafica. Offre un senso di grande piacevolezza nell’utilizzo, è in grado di semplificare parecchi passaggi e, soprattutto, ha oggi un gusto molto più occidentale rispetto al passato. A noi è piaciuta molto.

Tante le funzioni. Ci piace citare la possibilità di proteggere le app con una password e quella di clonare gli account delle principali app come Facebook e WhatsApp. Molto utile anche la modalità “tastiera sicura” che, quando si devono immettere informazioni sensibili in alcune app o sistemi, non registra la digitazione dei tasti e scollega la digitazione dalla rete Internet così che neppure per errore i nostri dati possano essere carpiti o diffusi.

Find X2 Pro è dotato di tre fotocamere: un sensore primario da 48 Megapixel (Sony IMX689) con 25 mm di lunghezza focale equivalente e apertura F/1.7, un obiettivo ultra grandangolare da 48 Megapixel e un teleobiettivo da 13 Megapixel. Si tratta di un tele da 129 mm equivalenti con lente F/3.0. Di fatto è come avere uno zoom ottico 5x, ibrido 10x e, con l’intervento digitale si arriva fino a 60x.

La modalità Ultra Night 3.0 copre tutte le lunghezze focali con uno zoom massimo di 60x, rendendo possibili gli scatti notturni anche con il teleobiettivo.

Anche la parte video risulta molto curata: Find X2 Pro gira video in 4K a 60fps e offre la stabilizzazione Ultra Steady Video Pro e Ultra Steady Video, che funzionano molto bene.

Nel complesso, la resa fotografica è eccellente quando si scatta di giorno. L’ottica da 48 Megapixel assicura un dettaglio altissimo. Si può comunque utilizzare il pixel binning per gestire al meglio la luminosità in condizioni magari non ottimali di scatto.

Di sera, la fotocamera si mantiene ad ottimi livelli, come mostrato da alcuni scatti che pubblichiamo qui sotto. Abbiamo notato qualche difficoltà particolare nell’evitare il mosso con poca luce in scatti d’interno. Nel senso che quando si riesca ad eseguire un click fermo, questo è davvero da urlo, ma spesso si rischia di muovere e sfocare (nel dettaglio al foto del gatto è stata rifatta più volte per tale motivo). Tenete però conto che l’uscita dello smartphone (8 maggio) è ancora lontana e ci saranno numerosi interventi al firmware che metteranno a punto una sezione fotografica che, senza se e senza ma, si candida ad entrare fra i migliori in circolazione.

Bene, molto bene l’audio della capsula auricolare, che appare sempre adeguato sia nel volume sia nella qualità acustica. Lo speaker di sistema è complessivamente buono e offre un ascolto stereo della musica. Manca, purtroppo, il jack per le cuffie da 3,5 mm.

La batteria da 4.260 mAh assicura la carica di un’intera giornata di lavoro. Da sottolineare, tuttavia, che in giornate particolarmente complicate nelle quali l’utilizzo dello smartphone dovesse rivelarsi intenso e sopra la media, ci si può avvalere della ricarica SuperVOOC 2.0, capace di ricaricare il telefono da 0 a 100 in circa 38 minuti. Un’altra chicca tecnologica.

Find X2 Pro si aggiudica tre dei nostri “Cellulare Magazine Awards“: per il funzionamento della Fotocamera e quindi per l’ottima qualità delle foto, per lo splendido pannello curvo ai bordi e dotato delle tecnologie di ultima generazione e per l’hi-tech: significa che questo top di gamma di distingue per un mix di tecnologia molto evoluto, che parte dal nuovo e potente processore di Qualcomm e passa per l’interfaccia, lo schermo, le ottiche, la ricarica rapida e le soluzioni impiegate. Un dispositivo di alto livello che punta molto in alto.

Il giudizio di Cellulare Magazine: OPPO Find X2 Pro



Uno smartphone riuscito in ogni suo aspetto, da quello prettamente estetico al suo cuore tecnologico. Un passo importante per OPPO per entrare nel segmento dei dispositivi di fascia più alta, quelli rappresentati da un prezzo che sfiora o sfora i mille euro, ma che sono in grado di restituire prestazioni al top e, soprattutto, di integrare il meglio di ciò che la tecnologia propone al momento. In quest’ottica, Find X2 appare azzeccato: bello il design (ma OPPO ci aveva già abituato in passato a numerose soluzioni stilistiche soddisfacenti), ancora più “bello” l’hardware. Spinto, sì, ma senza eccessi sperimentali che avrebbero rischiato di vanificare i tanti sforzi. L’idea che ci siamo fatti è che si tratti di uno smartphone con tanta potenza ma anche con i piedi per terra.

Certo, il display eccelle, soprattutto nella gestione dei neri, che appaiono puri (il cosiddetto nero assoluto) così come un po’ tutto il comparto imaging. Certo i video stabilizzati in 4K, una volta portati su un Tv in grado di supportarli, sono davvero di grande suggestione.

Infine, se ne parla ancora poco ma sarà il leit motiv dei prossimi mesi, lo smartphone è 5G, con il supporto di entrambe le modalità stand alone e non stand alone.

Un altro particolare molto utile nell’utilizzo è la presenza di più antenne Questo significa che lo smartphone può selezionare in maniera intelligente il miglior gruppo di antenne a seconda dell’impugnatura del telefono, evitando che il segnale venga ostacolato dalle mani dell’utente e consente la migliore ricezione possibile.

Dunque, segnatevi la data dell’8 maggio sull’agenda. Ma da oggi alla data di uscita, vi aggiorneremo su tutte le novità di firmware e sugli aggiornamenti che promettono di fare di Find X2 Pro il top di gamma perfetto.