OPPO Find X5: i primi rendering del nuovo top di gamma

All’inizio di questa settimana abbiamo pubblicato la notizia secondo cui Oppo potrebbe cambiare la numerazione dei suoi top di gamma, in arrivo nel primo trimestre del 2022, saltando il 4 e passando direttamente al 5. In Asia, infatti, il numero 4 è considerato un numero sfortunato, al pari del 13 nei Paesi anglosassoni o del 17 in molte nazioni europee.

Dunque, si parlerà probabilmente di FindX5 series. La gamma dovrebbe essere composta almeno da tre modelli, guardando anche ciò che la casa cinese aveva portato sul mercato lo scorso anno: Find X5, X5 Pro e X5 Lite.

Ieri il canale OnLeaks ha pubblicato alcuni rendering basati su “schemi dei primi prototipi”. Non è ben chiaro se questi mostrino il modello Find X5 o il Find X5 Pro. Si possono comunque notare alcuni dettagli, come il vetro curvo attorno all’isola della fotocamera, sopravvissuto al Find X3 Pro, anche se la stessa area dedicata ai sensori ha geometrie differenti.

Quanto al processore, il Find X5 potrebbe essere animato dal SoC MediaTek Dimensity 9000, mentre il Find X5 Pro riceverebbe in dote lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Sempre secondo voci di qualche settimana fa, la serie Find X5 sarebbe dotata di uno schermo Amoled da 6,78 pollici con refresh massimo a 120 Hz (1080p+ nell’X5 e QHD+ nel Pro), di almeno due fotocamere da 50 Megapixel sul retro e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 80 W (o 125 W).

Nelle immagini che pubblichiamo non è visibile la fotocamera con lente microscopio. Ciò significa che o questo non è il Find X5 Pro, oppure Oppo ha deciso di rinunciare a una feature che era stata molto apprezzata dagli utenti. Non si nota nemmeno un obiettivo zoom periscopio, ma in questo caso potrebbe non esserci. Nemmeno il Find X3 Pro lo aveva.