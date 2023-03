OPPO Find X6 è arrivato: lo smartphone con tre fotocamere principali è finalmente qui

Finalmente, dopo tanto tempo, la serie OPPO Find X6 è finalmente qui. Comprenderà due modelli: quello base e quello Pro. Ciò che la contraddistingue dalla concorrenza è un comparto fotografico veramente fuori dal comune, uno dei più avanzati visti nel mercato smartphone. Ma andiamo con ordine.

OPPO Find X6 Pro

Partiamo col prendere in esame il modello più avanzato. Ovviamente la prima cosa da menzionare è l’eccellente comparto fotografico in collaborazione con Hasselblad: in effetti, secondo OPPO, questo non è dotato di una sola lente principale, ma addirittura di tre.

Sono infatti tre le fotocamere, tutte da 50 Megapixel. Ce n’è una che può essere definita la principale fra le principali, la Sony IMX989 da 1 pollice; poi abbiamo l’ultragrandangolare Sony IMX890 da 1/1,56 pollici, e infine la periscopica Sony IMX890 da 1/1,56 pollici. La selfie cam è invece una IMX709 da 32 Megapixel. Tutte queste lenti saranno accompagnate dal software Hasselblad, in grado di stabilizzare, migliorare e processare le immagini.

Il resto delle specifiche non è da meno. C’è infatti uno schermo AMOLED da 6,82 pollici con refresh rate di 120Hz protetto da Gorilla Glass Victus 2. Il processore è poi uno Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di archiviazione. La batteria infine è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 100 W e wireless da 50 W.

OPPO Find X6

E il modello base? Un po’ meno impressionante, forse, ma comunque più che valido. Le tre fotocamere, benché leggermente meno all’avanguardia, sono sempre tutte da 50 Megapixel: la differenza è che il sensore principale è un IMX890 mentre quello ultragrandangolare è un JN1.

Lo schermo diventa un po’ più piccolo, 6,74 pollici, e non è più protetto da Gorilla Glass: le specifiche, tuttavia, rimangono le stesse. Cambia invece il processore che diventa un Dimensity 9200, mentre la batteria passa a 4.800 mAh con esclusivamente ricarica veloce cablata da 80 W.

Quando usciranno questi smartphone in Italia? Non si sa ancora: per ora rimangono un esclusiva cinese, ma è probabile che prima o poi arrivino anche da noi. Ciò che sappiamo è che l’OPPO Find X6 base in Cina parte da un prezzo di 4.499 yuan, ovvero circa 609 euro; il modello Pro, invece, ha un prezzo iniziale di 5.999 yuan, ossia circa 813 euro.