OPPO Inno Day: cosa attendersi dall’evento che si terrà il 14 dicembre

OPPO ha confermato oggi l’appuntamento annuale con INNO DAY, che si terrà il 14 dicembre 2022 in diretta streaming. L’evento, durante il quale ogni anno vengono tradizionalmente proposte le tecnologie emergenti, sia software sia hardware, del produttore cinese ha quest’anno come titolo e tema portante “Empowering a Better Future”: Inno Day mostrerà l’impegno di OPPO in termini di apertura e inclusività, con l’obiettivo di ampliare le possibilità esistenti, grazie anche a esperienze sempre più smart.

L’evento è da sempre teatro di importanti annunci e anche quest’anno non sarà da meno. Nel 2019 ricordiamo il lancio della tecnologia 5G CPE e della nuova serie di smartwatch OPPO Watch. Nel 2020 è stata la volta dello smartphone rollable, mentre all’evento dell’anno scorso OPPO ha annunciato la sua prima NPU proprietaria per l’imaging, MariSilicon X, e il suo primo smartphone pieghevole, OPPO Find N.

Cosa attenderci da OPPO Inno Day 2022

Ma cosa dobbiano attenderci da Inno Day 2022? Quest’anno, OPPO presenterà diverse nuove tecnologie sviluppate in quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning.

Sul fronte dei prodotti, nei giorn scorsi vi abbiamo proposto alcune immagini di Find N2, l’evoluzione dello smartphone Find N con display pieghevole e, addirittura, un breve video di quello che potrebbe essere il Find N2 Flip, ovvero un foldable con form factor a conchiglia, che potrebbe rappresentare il primo vero concorrente del Samsung Galaxy Flip4.

Si tratta naturalmente di voci, anche se da sempre OPPO ama abbinare al lancio di nuove tecnologie anche una “prima visione” di un prodotto che poi sarà lanciato sui mercati nel corso dell’anno successivo.

Per scoprire cosa OPPO ha in serbo dovremo attendere ancora qualche giorno. È comunque possibile seguire l’evento OPPO INNO DAY 2022 in diretta streaming il 14 dicembre 2022 alle ore 9.00 CET sul sito ufficiale di OPPO.