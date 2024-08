OPPO, l’update AI Tool Box porta 4 novità sulla linea Reno12

OPPO ha rilasciato quest’oggi una serie di aggiornamenti in ambito Intelligenza Artificiale per i modelli Reno12 Pro, Reno12 e Reno12F e FS. Ad arrivare sui dispositivi nuove funzionalità di AI generativa, ovvero AI Tool Box in lingua italiana che porta diverse novità.

AI Tool Box: le novità

Tra le implementazioni troviamo AI Speak, ovvero la lettura ad alta voce, la quale consentirà di trasformare articoli e contenuti testuali in audio. Sarà così possibile ascoltare i contenuti anziché leggerli. Un modo utile per concentrarsi su altre attività. Riepilogo AI, o anche AI Summary, riassume in tempo reale testi digressivi, in modo da sintetizzare le informazioni essenziali in breve tempo. Uno strumento per chi ha bisogno di ottenere una panoramica su più contenuti, per risparmiare tempo e migliorare l’efficienza.

AI Record Summary trasformerà le registrazioni audio effettuate durante le riunioni o le conversazioni in testi riassuntivi, organizzati in punti chiave. L’italiano non è ancora selezionabile come lingua predefinita, ma la modalità automatica può rilevare la nostra lingua. Infine ecco anche AI Writer (Scrittura AI) che offre un supporto nella redazione di testi complessi, come e-mail più tecniche. Può comprendere i prompt, ovvero le indicazioni fornite dall’utente e permette di scrivere articoli più precisi, anche su Gmail. Tra le prossime innovazioni anche AI Best Face, solo per Reno12 e Reno12 Pro. Questa implementazione analizza le foto di gruppo e seleziona la migliore espressione di ogni soggetto. Addio ad occhi chiusi o espressioni uscite male.

Questi aggiornamenti sono disponibili da oggi e saranno progressivamente disponibili per la linea Reno12.