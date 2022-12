OPPO presenta i nuovi smartphone pieghevoli Find N2 e Find N2 Flip

OPPO, nel corso della seconda giornata di Inno Day 2022 (qui gli annunci di ieri), ha presentato due nuovi smartphone con display pieghevole. Si tratta di OPPO Find N2, successore del primo foldable dell’azienda, e di OPPO Find N2 Flip, dispositivo a conchiglia.

I due modelli sono caratterizzati da design eleganti, materiali pregiati, un display con una piega quasi invisibile e prestazioni premium.

Entrambi gli smartphone saranno lanciati sul mercato cinese in seguito alla presentazione agli INNO Day 2022, mentre solo il Find N2 Flip arriverà, il prossimo anno, sul mercato italiano.

Dunque, andiamo con ordine

OPPO Find N2 Flip

È il form factor che, ad oggi, ha venduto di più in tema di smartphone pieghevoli ed ecco spiegata la ragione per cui OPPO ha deciso di esordire con questo modello sul nostro mercato. Il produttore cinese non si è limitato a realizzare uno smartphone con questo fattore di forma ma si è innanzitutto curato di progettare uno schermo esterno generoso (da 3,26 pollici), più grande rispetto a tutti i concorrenti per facilitare alcuni compiti, come la visualizzazione fino a sei notifiche alla volta e un’anteprima più facile delle foto scattate. Il pannello principale, invece, da aperto, misura 6,8 pollici.

Altro tallone d’Achille dei flip phone foldable è stata finora l’autonomia. Oppo dichiara una durata “per tutto il giorno”, grazie alla batteria da 4.300 mAh (con ricarica da 44 W) e al chipset personalizzato MediaTek Dimensity 9000+ che assicura un basso consumo energetico.

Con riguardo alla cerniera che permette alle due semiscocche di piegarsi, il produttore segnala la presenza della seconda generazione di Flexion Hinge, con un design a goccia migliorato che conferisce al display interno una piega praticamente invisibile.

Sul fronte imaging ci sono due fotocamere poste sulla scocca esterna da 50 Megapixel (principale) e 8 Megapixel (ultra wide). Lo smartphone riprende in 4K a @30 o 60fps. C’è poi una selfie cam da 32 Megapixel.

Altri dettagli saranno disponibili nel corso della giornata.

OPPO Find N2

Allo stesso modo del modello Flip, basandosi sulla Flexion Hinge di prima generazione, OPPO ha creato un sistema di cerniere più piccolo, più sottile e più robusto per il Find N2. La Flexion Hinge di seconda generazione adotta materiali leader del settore, tra cui la fibra di carbonio e la lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica, ed è costruita con 100 componenti, 36 in meno rispetto alla generazione precedente. Il peso del telefono è stato anche ridotto di ben 42 grammi rispetto a Find N.

Il display interno da 7,1 pollici può raggiungere i 1.550 nits di luminosità massima ed è dotato di una pellicola antiriflesso per migliorare la visibilità all’aperto garantendo così un’esperienza immersiva su grande schermo. Il display esterno da 5,54 pollici invece, raggiunge i 1350 nit di luminosità massima e, grazie alla cerniera Flexion Hinge di seconda generazione, la cornice è stata ridotta del 47% rispetto al Find N originale.

Find N2 è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel con sensore Sony IMX890, una fotocamera ultra-wide da 48 Megapixel utilizzabile anche come macro e una fotocamera tele RGBW 2x da 32 Megapixel che garantisce la riduzione del rumore migliorando ritratti e zoom.

Disponibilità e prezzi

Disponibilità e prezzi di entrambi i modelli saranno annunciati a breve.