OPPO prima nelle vendite di smartphone foldable in Cina

Le spedizioni degli smartphone pieghevoli di Oppo vanno a gonfie vele nel mercato cinese, come confermano i nuovi dati dell’istituto di analisi Canalys.

Oppo è infatti leader di mercato per il primo trimestre del 2023 con una quota di mercato del 31% per il periodo gennaio-marzo 2023. Il salto di quota di mercato è notevole per un’azienda che, fino a un anno fa, controllava solo il 12% del segmeno dei pieghevoli in Cina.



Il Find N2 Flip – uscito anche in Italia a inizio anno – è stato il prodotto chiave che, da solo, ha fatto guadagnare a OPPO una quota del 15% nel primo trimestre del 2023. Il flip pieghevole ha ottenuto buoni risultati di vendita anche sul resto della scena internazionale aiutando Oppo ad arrivare a una quota di mercato del 13% a livello globale nel periodo.

La Cina si conferma dunque il mercato con la concorrenza più agguerrita nel settore degli smartphone foldable, poichè quasi tutti i produttori hanno lanciato almeno un modello con display piaghevole: fra questi, oltre a Oppo, ci sono Xiaomi, Honor, Huawei e Samsung.

Oppo è stato anche il principale fornitore di smartphone tradizionali in Cina nel primo trimestre con una quota di mercato del 18%.