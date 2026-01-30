OPPO ha celebrato il lancio della nuova OPPO Reno 15 Series con un evento tenutosi ieri sera a Milano, negli spazi di THE FLO, insieme alla cantante Gaia Gozzi. L’appuntamento ha segnato la presentazione di un progetto che va oltre il semplice lancio di prodotto, configurandosi come un vero racconto artistico per immagini, nato dall’incontro tra tecnologia, viaggio e sguardo creativo.

Al centro della collaborazione c’è Gaia, una delle voci più riconoscibili della scena musicale contemporanea italiana, protagonista di una photo story immersiva ambientata in Toscana, concepita come un diario di viaggio intimo e personale. Attraverso uno sguardo curioso e sensibile, l’artista trasforma ogni luogo attraversato in un momento di osservazione e racconto visivo, dando forma a un’esperienza che unisce esplorazione, emozione e identità.

Un diario di viaggio tra Toscana, luce ed emozioni

Il progetto nasce dall’incontro tra due visioni complementari: quella di Gaia, che vive il viaggio come esperienza trasformativa, e quella di OPPO, che con la Reno 15 Series interpreta la tecnologia come strumento per catturare emozioni, luce, dettagli e autenticità. Accompagnata dallo smartphone, l’artista attraversa borghi, paesaggi naturali, luoghi storici e contesti legati al cibo e alla cultura locale, trasformando ogni scatto in un frammento di esperienza vissuta.

I gesti quotidiani delle persone incontrate, i dettagli architettonici, la luce di albe e tramonti, i sapori e le tradizioni dei territori toscani diventano parte di un racconto visivo coerente e contemporaneo. In ogni immagine Gaia è al tempo stesso protagonista e osservatrice, guidando lo spettatore attraverso il proprio punto di vista, mentre la tecnologia della Reno 15 Series le consente di fermare attimi spontanei senza interrompere il flusso del viaggio.

Il progetto fotografico è stato realizzato anche in collaborazione con Rachele Daminelli, giovane fotografa emergente della scena creativa italiana, il cui sguardo autentico affianca quello di Gaia, valorizzando luce, contesto e atmosfera, mantenendo l’artista al centro del racconto.

Il video: un racconto intimo girato con OPPO Reno15 Pro

Accanto alla photo story, il progetto prende forma anche in un video che racconta il dietro le quinte del viaggio, con Gabriele Giussani alla regia. Costruito come un diario visivo, il filmato vede Gaia accompagnare le immagini con una voce narrante, condividendo riflessioni sul proprio percorso artistico: dagli inizi ai momenti di scoperta, fino alle sfide, ai sacrifici e al rapporto con il giudizio.

Il video, interamente girato con OPPO Reno15 Pro, si chiude con il claim “We live. We love. We light.”, una firma narrativa che sintetizza lo spirito del progetto e ritorna nel frame finale come simbolo dell’esperienza condivisa. Immagini e parole si intrecciano in modo naturale, restituendo il lato più umano del viaggio e dimostrando come la tecnologia possa diventare parte integrante della narrazione senza mai sovrastarla.

Un percorso immersivo e il dialogo tra fotografia e tecnologia

Gli scatti realizzati durante il viaggio sono stati esposti negli spazi di THE FLO, trasformati per l’occasione in un percorso immersivo che invita il pubblico a entrare nello sguardo di Gaia e a vivere il viaggio attraverso i suoi occhi. Durante l’evento inaugurale, l’artista ha raccontato il proprio rapporto con la fotografia e con la tecnologia, descrivendo lo smartphone come un vero compagno di viaggio, capace di osservare, raccontare e custodire ogni istante.

«Quando viaggio ho bisogno di sentirmi libera di osservare, di ascoltare e di fermare ciò che mi colpisce, senza forzare nulla. OPPO Reno15 Series è stato un vero compagno di viaggio: mi ha permesso di catturare la luce, i luoghi e i momenti così come li vivevo, trasformando ogni scatto in un ricordo autentico», ha dichiarato Gaia Gozzi.

Fotocamere avanzate e visual storytelling

Pensata per chi ama viaggiare e raccontare storie, la OPPO 15 Series porta l’esperienza fotografica a un livello superiore grazie a sensori ad alta risoluzione e a un sistema di fotocamere progettato per il visual storytelling. Dal 3.5x Telephoto Vibe Portrait, capace di isolare il soggetto con una resa della profondità naturale, alla fotocamera Ultra-Wide Selfie da 50 Megapixel, ideale per includere persone, luoghi e contesto in un’unica inquadratura.

Le tecnologie AI Flash Photography 2.0 e AI Portrait Glow assicurano una luce morbida e realistica anche in condizioni complesse, mentre la funzione Popout aggiunge una dimensione creativa e dinamica al racconto visivo. Anche i contenuti dietro le quinte prendono vita grazie al 4K HDR Ultra-Steady Video e alla fotocamera principale Ultra-Clear da 200 Megapixel, trasformando ogni viaggio in una storia intensa, spontanea e contemporanea.

Un progetto tra cultura e creatività

Con questa collaborazione, OPPO conferma il proprio impegno nel dialogo con il mondo della cultura e della creatività contemporanea, raccontando la tecnologia attraverso storie autentiche e personali. Un progetto in cui Gaia guida lo spettatore in un viaggio fatto di scoperta ed emozione, trasformando ogni scatto in un racconto visivo unico.

«Con questo progetto abbiamo voluto andare oltre, dando vita a un’esperienza capace di unire tecnologia, creatività e autenticità», ha commentato Jessica Chuang, Italy CMO OPPO. «Il viaggio di Gaia in Toscana interpreta perfettamente la nostra visione: uno sguardo personale e libero, in cui OPPO Reno15 Series diventa uno strumento discreto ma potente per raccontare ciò che si vive davvero».

Gli scatti del viaggio saranno visitabili negli spazi di THE FLO fino al 31 gennaio, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nel racconto e lasciarsi guidare dalle emozioni del viaggio. In occasione dell’evento, OPPO ha inoltre allestito un camera spot dedicato, permettendo agli ospiti di scattare il proprio ritratto e vederlo proiettato in tempo reale sul maxi-display nell’area dei Navigli.

La OPPO Reno15 Series è disponibile sull’OPPO Store a partire da 399,99 euro.