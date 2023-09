Per il Ceo di HONOR, gli iPhone 15 sono deludenti

Aumentare semplicemente le prestazioni e la qualità della fotocamera non è sufficiente. È questo il giudizio severo dato da George Zhao, Ceo di HONOR, sull’iPhone 15.

Così ha parlato il numero uno del produttore cinese, nel corso di un’intervista rilasciata alla vigilia della presentazione del nuovo smartphone Honor V Purse e diffusa sul social network Weibo.



“Rispetto alle attese che hanno preceduto il lancio, ci sentiamo un po’ delusi“, ha detto Zhao. Il manager è convinto che la serie iPhone 15 potrà contare su vendite importanti, nonostante non porti con sè particolare innovazione.

Ovviamente, un produttore Android non può essere impressionato dall’aggiunta della presa Usb Type-C e da un obiettivo periscopico. Ma Zhao ha fatto riferimento specifico al fattore forma come all’area in cui Apple è più carente, perché vende ancora solo barphone.

Nel frattempo, negli ultimi anni, la concorrenza ha prodotto diverse generazioni di telefoni pieghevoli con importanti miglioramenti. Fra questi produttori c’è naturalmente anche Honor, che – a IFA 2023 – ha mostrato il concept phone V Purse, che sarà presentato ufficialmente in Cina domani.



Il design “a borsetta” ha attirato l’attenzione dei media e degli addetti ai lavori, ma il vero valore di V Purse è racchiuso nelle sue forme e nel suo profilo di soli 9 millimetri.



Si dice da tempo che Apple stia lavorando a prototipi pieghevoli, ma al momento l’azienda di Cupertino sembra ancora molto lontana dall’avere un prodotto pronto per la commercializzazione.

Sembra addirittura che Apple stia costruendo un laptop pieghevole, che però non dovrebbe essere presentato prima del 2025 per poi essere venduto l’anno successivo. Un iPhone foldable, invece, sembra ancora lontano.



Per una Apple in ritardo, c’è una Samsung che sta invece accelerando sul fronte degli smartphone con display pieghevole, scavando un divario che, mese dopo mese, sarà sempre più difficile da colmare. L’attenzione di Cupertino, al momento, sembra però essere concentrata sul lettore di realtà mista, che dovrebbe vedere la luce, almeno in America, entro la fine dell’anno.

I foldable, insomma, possono ancora attendere.

Fonte (in cinese)