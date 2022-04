Phone Link: Android e Windows 11 si alleano con una nuova app

L’associazione di un PC Windows con uno smartphone Android è una diatriba che va avanti da tantissimi anni. I due sistemi operativi utilizzati dalla maggior parte degli utenti nel mondo sono sviluppati da aziende diverse, per ecosistemi diversi.



Dopo diversi tentativi, Microsoft sembrava aver trovato la ricetta giusta con l’applicazione “Your Phone” su Windows 10 e Android. Questa, ha acquisito funzionalità nel tempo: sincronizzazione di SMS, foto e persino applicazioni. Alcuni smartphone, i cui produttori sono partner Microsoft, beneficiano anche di vantaggi come quelli offerti da Samsung.

Ma “Your Phone” è stato progettato per Windows 10 e l’azienda di Redmond ha intrapreso una nuova avventura nel 2021 con Windows 11: per questo motivo da oggi in avanti dovremo parlare di “Phone Link”.

Un design completamente nuovo



A cambiare non è solo il nome. Microsoft coglie l’occasione per rivedere l’interfaccia della sua applicazione mostrando più notifiche ricevute sullo smartphone sul lato sinistro, oltre ad alcune impostazioni rapide come il livello della suoneria o la connessione Bluetooth. Un sistema di schede consentirà poi di navigare tra la condivisione di file o la sincronizzazione dei messaggi con lo smartphone.

Dalle immagini condivise da Microsoft, l’interfaccia sembra più moderna e soprattutto più pratica da usare.

Partnership con Honor

Non solo, la casa di Redmond ne approfitta per formalizzare la partnership con Honor, i cui smartphone entreranno a far parte dell’elenco dei modelli privilegiati che beneficeranno di ulteriori opzioni di sincronizzazione. Sono attualmente interessati gli smartphone lanciati in Cina: l’Honor Magic 3, il Magic 4 e il nuovo Magic V.

Dove scaricare

La nuova applicazione è ora disponibile sul Microsoft Store di Windows 11 tramite un aggiornamento software. Su Android, bisognerà invece installare l’applicazione “Link to Windows” che gli utenti Samsung e Surface Duo già conoscono.