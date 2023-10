Pixel Watch 2 è stato annunciato, e finalmente arriverà in Italia

In mezzo ai tanti nuovi annunci di Google il Pixel Watch 2 potrebbe passare più inosservato, ma le novità sono tante. Prima fra tutte, il fatto che questa versione dello smartwatch sarà finalmente la prima ad arrivare in Italia. Dunque scopriamo quali sono le caratteristiche dell’innovativo orologio, che finalmente possiamo acquistare senza troppe difficoltà.

Il design innovativo di Pixel Watch 2 dedicato alla salute

Pixel Watch 2 è un orologio moderno con un design innovativo: la parte esterna posteriore riprogettata contiene tre nuovi sensori che migliorano in modo sostanziale il monitoraggio dello stato di salute e del fitness, mentre la cassa in allumino riciclato al 100% è più leggera. Il vetro di copertura bombato, infine, è più sottile, ma garantisce comunque gli stessi livelli di durabilità e comfort.

Pixel Watch 2 è stato progettato da Google per fornire informazioni personalizzate su salute, fitness, sicurezza e produttività. Il nuovo sensore di rilevazione della frequenza cardiaca a multipropagazione, supportato dall’IA di Google, dispone di avanzate funzioni di monitoraggio del sonno, notifiche per tachicardia e bradicardia, e indicatori del livello di recupero giornaliero.

Pixel Watch 2 fornisce promemoria automatici per l’inizio e la fine dell’allenamento ed è in grado di rilevare le 7 tipologie di attività fisica più comuni, come la corsa, le escursioni in bici all’aria aperta e molto altro ancora. L’assistente Google sarà in grado di salvare diverse informazioni e dati sui propri allenamenti.

La sicurezza prima di tutto

Grazie alla rilevazione dell’attività cardiaca di FitBit, Pixel Watch 2 aiuta a capire quando il corpo risponde a un potenziale stato di stress o di agitazione. Quando rileva una risposta del corpo, il dispositivo al polso e l’app Fitbit propongono di registrare il tuo stato d’animo attuale e suggeriscono come intervenire, ad esempio facendo una camminata o un esercizio di respirazione guidata. Il monitoraggio della risposta del corpo permette inoltre di rilevare le tendenze nel tempo allo scopo di identificare potenziali pattern e, se necessario, modificare la propria routine nel modo più appropriato.

Ma questa non è l’unica funzionalità dedicata alla sicurezza personale: per esempio c’è la possibilità di programmare un timer per situazioni specifiche, in cui desideri che familiari sappiano dove ti trovi. In mancanza di risposta, lo smartwatch condividerà la propria posizione ai propri contatti di emergenza.

Come e dove sarà disponibile

Pixel Watch 2 è disponibile in quattro combinazioni di colori: argento lucido/azzurro cielo, nero opaco/nero ossidiana, oro champagne/grigio verde e argento lucido/grigio creta. Il vasto assortimento di accessori include i nuovi cinturini metallico slim e sportivo perforato, e l’acquisto includerà un abbonamento di 6 mesi a FitBit Premium.

Pixel Watch 2 sarà acquistabile su Amazon, Google Store e, per la prima volta in assoluto, nei negozi di Unieuro. Il prezzo al lancio sarà di 399 euro per la versione WiFi.