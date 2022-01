Play Store: Google ci aiuterà a risparmiare mettendo in evidenza le promozioni

Il Google Play Store è diviso in quattro aree: Giochi, App, Film e TV e Libri. Un modo per gli utenti di orientarsi facilmente tra i contenuti che desiderano scaricare.

Ma è quando si tratta di navigare tra le promozioni che il discorso si fa più complicato. Ad esempio, per i giochi, bisogna andare alla scheda specifica e sperare di imbattersi in una promozione. Nessuna pagina del Google Play Sore permette di mettere in evidenza tutte le offerte promozionali proposte dagli sviluppatori, fino ad oggi.

Google ha annunciato con un post sul proprio blog che oltre alle quattro sezioni sopra menzionate, l’Application Store di Google includerà ora una quinta sezione denominata ”Offerte”, che potrebbe arrivare da noi anche sotto il nome di “ Promozioni ” o “ Offerte promozionali ”.

Questa settimana lanciamo “Offerte”, una nuova scheda nel Google Play Store per aiutarti a scoprire fantastiche offerte di giochi e app per viaggi, shopping, media e intrattenimento, sport e altro”, afferma Google nel suo post sul blog.

Le promozioni sui giochi o sui pagamenti in-app, le offerte in bundle, gli sconti su film o libri o le offerte introduttive per le applicazioni che offrono periodi di prova saranno facilissime da trovare.

Google specifica che lo sviluppo è già iniziato e proseguirà nelle prossime settimane negli Stati Uniti, in India e in Indonesia. Nelle scorse settimane diversi utenti avevano già segnalato di aver scoperto la presenza di questa nuova scheda. Google indica inoltre che più Paesi saranno coinvolti nel corso del 2022.