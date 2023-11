Poco annuncia la nuova serie C65, con specifiche tutte nuove

Poco annuncia il nuovo C65, successore del modello Poco C55. Il nuovo telefono presenta varie caratteristiche fra cui un tasso di aggiornamento più elevato per lo schermo, fotocamere migliori e una ricarica più veloce. Andiamole a vedere più nel dettaglio.

Come il suo predecessore, il Poco C65 è alimentato da un processore MediaTek Helio G85 a 12 nm con opzioni di RAM da 6GB e 8GB. Ci sarà poi un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione di 1600 x 720px, tasso di aggiornamento di 90Hz e luminosità massima di 600 nit. Si tratta di un pannello a 8 bit standard, ma è certificato per le basse emissioni di luce blu e offre la regolazione della luminosità DC.

Sul lato anteriore, il Poco C65 ha una fotocamera da 8 MP, rispetto a quella da 5 MP del C55. La fotocamera per selfie dispone di un anello di luce per generare effetti naturali anche in condizioni di scarsa luminosità. Sul retro, invece, c’è una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8 e una macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Il Poco C65 ha una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 18W, con porta USB-C. Infine c’è un jack per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone sarà disponibile in configurazioni da 6/128GB o 8/256GB e nei colori nero, blu o viola. I dettagli su prezzo e disponibilità verranno forniti in seguito.