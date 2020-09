POCO X3 NFC: lo smartphone best buy (199 euro) che si pulisce da solo!

POCO X3 NFC è il nuovo smartphone della famiglia POCO, brand che appartiene a Xiaomi, che da sempre caratterizza smartphone basati sulle prestazioni ma venduti a prezzi molto competitivi. In sostanza i POCO hanno sempre portato in dote il processore di Qualcomm più potente (Il primo POCO Phone aveva lo Snapdragon 855, mentre il POCO F2 Pro porta in dote lo Snapdragon 865. Il nuovo POCO X3 NFC rompe questo schema (e allarga l’offerta) montando al suo interno lo Snapdragon 730G, Una Cpu di fascia medio-alta con ottime prestazioni grafiche. Il risultato finale è uno smartphone dal prezzo ancora più appetibile, senza rinunciare praticamente a nulla.

La scheda tecnica

Il design è in linea con la tendenza attuale che vuole un display Full View con un piccolo foro sulla parte alta dello schermo. Il pannello è un FHD+ da 6,67” con un refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz, altra caratteristica molto importante (soprattutto nei giochi) e richiesta in questo periodo. del processore abbiamo già parlato in fase di introduzione ed è coadiuvato da 6 GB di Ram e 64 GB di storage. Completano la dotazione la presenza di una batteria da 5.160 mAh che dovrebbe garantire (lo testeremo presto) almeno due giorni di autonomia. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 33W, il che significa che il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 65 minuti, e in soli 30 minuti può arrivare al 62%.

La fotocamera

POCO X3 NFC adotta un sistema quad-camera composto da una fotocamera principale da 64 Meapixel, una ultra grandangolare da 13 Megapixel, una fotocamera macro da 2 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Sulla parte anteriore c’è invece sensore da 20 Megapixel con apertura ƒ/2,2, pensato per i selfie.

Si pulisce da solo… (lo speaker)

Per garantire la massima resa sonora il dispositivo è dotato di una coppia di speaker stereo di buona qualità. Ma la cosa più interessate è che in POCO hanno realizzato una tecnologia in grado di garantirne la pulizia nel tempo. Polvere e sporcizia, infatti, tendono ad annidarsi e a ostruire le griglie che ospitano gli speaker, causando un deterioramento delle prestazioni. Grazie alla nuova tecnologia, gli speaker sono in grado di emettere un’onda sonora che permette di ripulire le griglie. Al momento è tutto quello che sappiamo ma speriamo di darvi qualche dettaglio in più in seguito.

Prezzi e disponibilità

POCO X3 NFC sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre alle ore 13.00 su mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo di 229,9 euro per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,9 euro per quella da 6GB+128GB.

Ma non è tutto. Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6GB+128GB sarà in vendita a un prezzo che nel marketing viene chiamato Early Bird (ma noi la chiameremo promozione) di 249,9 euro su mi.com e su Amazon.

Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo di 199,9 euro su mi.com e Amazon, per le prime 24 ore.