Dopo quasi due anni di silenzio, Xiaomi rilancia il brand Pocophone, che nel frattempo ha cambiato nome e si chiama POCO.

Il suo nuovo alfiere è POCO F2 Pro, uno smartphone Android mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 865, con connettività 5G, un grande display Amoled da 6,67”, una quad cam posteriore e, dulcis in fundo, un potente sistema di raffreddamento.

Al Soc di Qualcomm POCO ha abbinato a un processore chip Kryo 585 octa-core e la GPU Adreno 650, che puntano a prestazioni velocistiche che faranno la felicità dei gamers.

La fotocamera

Come detto, la fotografia non poteva non essere la protagonista: POCO F2 Pro sfoggia quattro sensori, capitantati dal Sony IMX686 da 48 Megapixel che lavora in abbinamento a una lente ultra grandangolare da 13 Megapixel con campo di a 123°. Inoltre ci sono un sensore macro da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel, dedicato all’effetto bokeh. Lo smarpthone registra video in 8K a 24fps e 4K a 60fps.

Il raffreddamento di Poco F2 Pro

Grazie alla tecnologia LiquidCool Technology 2.0, POCO F2 Pro integra la più grande camera di vapore disponibile sul mercato in grado di mantenere il dispositivo fresco, specialmente il SoC e la sua superficie, garantendo prestazioni di alto livello anche sotto stress.

Prezzo e disponibilità

POCO F2 Pro è stato presentato a livello globale in due differenti configurazioni, rispettivamente al prezzo di 499 euro per la versione da 6GB + 128GB e al prezzo di 599 euro per la variante da 8GB + 256GB. Prezzi, canali di vendita e disponibilità per l’Italia saranno comunicati all’arrivo del prodotto sul mercato