Google Maps: la posizione in tempo reale si aggiorna

Per molto tempo è stato possibile condividere la propria posizione in tempo reale su Google Maps con un contatto in rubrica. Per fare ciò, era sufficiente selezionare un percorso, premere i tre punti verticali in alto a destra dello schermo e selezionare “Condividi la tua posizione”.

Oggi questa (utile) opzione ha un design più moderno e piacevole da usare oltre a corrispondere ai codici del Material Design 2 di Google Maps.

Anche l’elenco dei contatti con cui bisogna condividere la posizione è stato abbassato. Ora, viene visualizzato orizzontalmente nella parte inferiore dello schermo con dettagli di ogni persona che ha accesso alla geolocalizzazione. In precedenza questo veniva mostrato come una barra orizzontale nella parte superiore dell’interfaccia.

Per condividere la posizione con una nuova persona bisognerà quindi selezionare il pulsante blu “Nuova condivisione” che è più evidenziato e intuitivo.

Quando si condivide la posizione, Google Maps offre per impostazione predefinita questa opzione per un’ora. Sarà necessario premere la piccola freccia giù per perfezionare l’impostazione da 15 minuti a 3 giorni o semplicemente decidere quando l’applicazione disattiverà la funzione.

Infine, nella parte inferiore dello schermo, Google Maps offrirà “ulteriori informazioni su ciò che verrà condiviso” per essere più trasparenti nei confronti degli utenti.