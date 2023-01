Poco X5 su Geekbench, sarà simile al Redmi Note 12

Ormai non dovrebbe mancare molto all’annuncio del nuovo telefono Poco X5: lo testimonia la scheda di Geekbench, comparsa da pochissimo sulla pagina del servizio di benchmark. Il telefono è indicato con il nome in codice di Xiaomi 22111317PG: vediamo ora quali sono le specifiche confermate.

In primo luogo, il processore sarà un processore octa-core, molto probabilmente uno Snapdragon 695, unito a 8 GB di RAM. Dispone inoltre di sistema operativo Android 12, probabilmente con aggiunta di MIUI 13. Poco X5 ha ottenuto un punteggio di 693 punti nel test con un singolo core e 2.133 punti nel test con core multipli.

Gli altri dettagli non sono ancora disponibili in via ufficiale: tuttavia ci si aspettano specifiche simili a quelle del Redmi Note 12. Ciò significa schermo AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici e 120 Hz, con fotocamera principale da 48 Megapixel e selfie cam da 8 Megapixel. Ci sarà infine una batteria da 5.000 mAh con ricarica veloce da 33 W. Al momento non ci sono informazioni né sul prezzo né sulla data di uscita.