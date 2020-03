Powerbeats 4: rendering, colori, specifiche e prezzo

Le nuove cuffie Powerbeats 4 di Apple sono state mostrate in alcune immagini negli ultimi mesi che ci hanno dato una buona idea di come sarà il nuovo prodotto della casa di Cupertino.

Oggi, arrivano invece i primi rendering che offrono uno sguardo più in prodondità degli auricolari wireless, del loro design e delle colorazioni.

La quarta generazione della gamma Powerbeats sembra identica a quella delle Powerbeats Pro viste lo scorso anno: ma c’è una differenza importante, ossia la presenza di un cavo fisico che collega i due auricolari.



L’auricolare di destra presenta un tasto a bilanciere del volume mentre quello sinistro sembra disporre del pulsante di accensione e di attivazione dell’assistente vocale.

Secondo le indiscrezioni, la nuova versione sarà dotata del chip audio H1 di Apple, avrà una durata della batteria fino a 15 ore e un design migliorato e più durevole.

Un’altra nuova funzionalità sarà rappresentata dalla velocità di ricarica più elevata in grado di assicurare a 60 minuti di riproduzione con una ricarica di soli 5 minuti. Resta da vedere se Apple deciderà di integrare un connettore Usb Type-C. Cosa non scontata.



Powerbeats 4 arriveranno nei colori bianco, nero e rosso. Non ci sono ancora notizie ufficiali sui prezzi, ma non dovremmo sbagliare di troppo se pensiamo a un costo attorno ai 200 euro.

Fonte