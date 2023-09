Prevendite iPhone 15: i modelli Pro e Pro Max sono i più ordinati

Arrivano i primi dati delle prevendite della nuova serie iPhone 15 che, in molti Paesi, può essere preordinata dallo scorso venerdì.

Come stanno andando le prevendite di iPhone 15 e, soprattutto, quali sono i modelli maggiormente ordinati? Le prime stime – che naturalmente non provengono dal produttore – sono state diffuse dal celebre analista di Apple Ming-Chi Kuo secondo il quale l’iPhone 15 Pro Max starebbe attirando la maggior parte dell’attenzione dei consumatori, addirittura superando la domanda iniziale dell’iPhone 14 Pro Max dello scorso anno.

La domanda per gli iPhone 15 e 15 Plus entry level è più o meno pari a quella degli iPhone 14 e 14 Plus dello scorso anno. Per quanto riguarda invece l’iPhone 15 Pro, Kuo suggerisce che la domanda sarà inferiore quest’anno poiché sempre più utenti cercano l’esperienza della fotocamera aggiornata sul modello Pro Max.



I tempi di attesa per l’iPhone 15 Pro Max sono “significativamente” più lunghi rispetto al 14 Pro Max dell’anno scorso, non tanto a causa di una maggiore domanda, ma per problemi e logiche di produzione. Kuo, infine, ritiene che la serie iPhone 15 di Apple raggiungerà un totale di 80 milioni di spedizioni entro la fine dell’anno.

