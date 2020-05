Samsung ha lanciato una promozione legata alla nuova linea di smartphone top di gamma Samsung Galaxy S20: a partire da oggi e fino al 7 giugno 2020, gli utenti possono ricevere in omaggio gli auricolari wireless Galaxy Buds+, del valore commerciale di 169,00 euro, acquistando alcuni prodotti selezionati, tra cui i smartphone della linea Galaxy S20 presentati lo scorso febbraio.

93 Recensioni Samsung Galaxy S20 Smartphone,... Prova lo Space Zoom 30X per cogliere dettagli che...

Come aderire alla promozione Galaxy S20

Usufruire della promozione è semplice: dopo aver acquistato o noleggiato tramite Samsung Smart Rent uno dei prodotti della famiglia Galaxy selezionati, è necessario registrare entro il 30 giugno 2020 il nuovo Galaxy, caricando la prova di prenotazione e quella di acquisto o di noleggio su Samsung Members, e si riceveranno gli auricolari wireless Galaxy Buds+ comodamente a casa propria. I prodotti in promozione possono essere acquistati su samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di elettronica di consumo e degli operatori telefonici.

La promozione è valida sull’acquisto di numerosi dispositivi Samsung Galaxy top di gamma, tra cui Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite e Galaxy Tab S5e, oltre che sulla gamma Galaxy S20.

Gli auricolari Galaxy Buds+

Gli auricolari wireless Galaxy Buds+ offerti in omaggio dispongono di altoparlanti dinamici a 2 vie, 3 microfoni per una qualità del suono e della voce senza pari, e una durata della batteria incredibilmente lunga: 11 ore da Galaxy Buds+ e altre 11 ore nel case[3].



Da oggi, 18 maggio, al 7 giugno 2020 sarà quindi possibile acquistare un Galaxy S20 a partire da 599 euro e ricevere gli auricolari wireless Galaxy Buds+ bianche in omaggio.

Tutti i dettagli della promozione Samsung QUI