PS5: per Epic Games sarà più potente di qualsiasi PC [DEMO]

Se nel 2013 l’hardware di PS4 e Xbox One è stato “deludente” una volta confrontato con le caratteristiche tecniche dei PC, questo non dovrebbe accadere con PlayStation 5 e Xbox X Series.

Le due nuove console si presentano ambiziose poiché guidate da un mercato ormai iper-competitivo. Se molti giocatori hanno in mente i famosi 12 Teraflop di potenza pura di Xbox Serie X, è importante non dimenticare l’SSD all’avanguardia di PS5.

Epic Games, casa produttrice del gioco “Fornite” ma sviluppatrice della tecnologia “Unreal Engine” ha presentato ieri la versione 5 del suo motore grafico con una prima demo in esecuzione in tempo reale su PlayStation 5 davvero incredibile.

La demo

A margine di questo annuncio abbiamo appreso che la demo era in esecuzione sul kit di sviluppo PS5 con una definizione di 1440p, quindi intermedia tra Full HD e 4K UHD, oltre ad una velocità di 30 fotogrammi al secondo. Tuttavia, va notato che la demo non ha utilizzato l’accelerazione hardware del ray tracing promessa sulle nuove console. Una versione di maggior successo della demo potrebbe quindi avere prestazioni migliori nel tempo.

Anche Tim Sweeney, il capo di Epic Games, è tornato sul lavoro svolto da Sony con PlayStation 5. Secondo lui, Sony ha semplicemente fatto “un lavoro architettonico impressionante per sviluppare una grande macchina”.

Non è solo una GPU eccellente, e non hanno semplicemente preso l’hardware PC più recente per l’aggiornamento. L’architettura di archiviazione di PlayStation 5 è di gran lunga superiore a quello che si può acquistare su qualsiasi PC.

Sony ha presentato l’architettura PlayStation 5 a marzo 2020 enfatizzando particolarmente l’architettura della sua memoria. Il produttore integrerà in particolare lo storage SSD all’avanguardia con una velocità di trasferimento di 5,5 GB/s.

Attualmente, l’SSD per PC più veloce è stato presentato da Samsung all’inizio di quest’anno si chiama Samsung 980 Pro è possiede una velocità di trasferimento di 6,5 GB/s in lettura ma solo di 5 GB/s in scrittura.

Una demo impossibile su PS4

Tim Sweeney va oltre e specifica che la demo sarebbe stata semplicemente impossibile da realizzare sulle console precedenti.

Non potevamo contare su una grande larghezza di banda per gestire scene come questa. Avete visto una bellissima scena e un lungo tempo di caricamento, poi un’altra bellissima scena. Sconvolgerà l’esperienza di gioco. Il nostro obiettivo per la prossima generazione non è altro che mondi fluidi e perfetti e renderli possibili per tutti gli sviluppatori.

Il nuovo storage SSD consente agli sviluppatori di trasferire i dati di cui hanno bisogno in tempo reale (trame e suoni in particolare) senza il collo di bottiglia rappresentato dalla velocità del disco rigido.

La drastica riduzione dei tempi di caricamento è solo uno dei principali benefici.

Unreal Engine 5: quando arriva

Epic Games ha annunciato che la tecnologia Unreal Engine 5 sarà disponibile nel 2021 su console, PC, Mac, Android e iOS.