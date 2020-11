PS5: un video mostra come funzionano i trigger DualSense

A pochi giorni dal lancio di PlayStation 5 iniziano ad arrivare i feedback dei fortunati addetti ai lavori a cui sono arrivati i primi esemplari.



Uno degli aspetti più interessanti della nuova console Sony è sicuramente da ricercare nei trigger (pulsanti) adattivi che dovrebbero assicurare una maggiore immersione nei giochi grazie al loro sistema di feedback incrementale sui tasti posteriori L2 e R2.

A cosa serviranno? Con questa introduzione Sony vuole dare una “sensazione al tatto” che verrà sfruttata dagli sviluppatori per simulare lo stato di una strada in un gioco di auto o, ad esempio, la resistenza di una corda quando il giocatore scocca una freccia.

Come notato da Polygon, il canale YouTube TronicsFix ha smontato il DualSense e ha rivelato come funziona il sistema di trigger adattivo. Si tratta di un meccanismo piuttosto semplice che si basa su una parte in plastica che blocca il grilletto con una certa angolazione. Questo elemento è montato su una ruota dentata, a sua volta azionata da un sistema di viti a spirale che permette di scegliere l’angolo massimo della parte che sostiene il grilletto, fornendo così la resistenza desiderata dal sistema.

L’informazione è data da un potenziometro che gestisce quindi la forza e che verrà restituito al grilletto.

Con una tale novità, ci si potrebbe porre la questione dell’affidabilità e della riparabilità del nuovo controller PS5 perché i giocatori più accaniti potrebbero forzare sulla parte in plastica che potrebbe cedere.

TronicsFix precisa però che si tratta di un sistema completo e modulare: ogni elemento sarà facilmente sostituibile. Inoltre, l’assemblaggio è tenuto da viti e non da colla, come spesso accade nei dispositivi elettronici