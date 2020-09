IFA 2020: Qualcomm Adaptive ANC per rendere la riduzione attiva del rumore alla portata di tutti

Durante la propria conferenza ad IFA 2020, Qualcomm ha annunciato una serie di novità legate ai propri chip e tecnologie interconnesse. Oltre ai processori per i computer e alla diffusione del 5G nel mondo, il produttore statunitense ha svelato anche una novità particolarmente interessante nel campo dell’audio.

Qualcomm rifornisce molti dei produttori di chip Bluetooth e SoC per auricolari, altoparlanti e cuffie true wireless. Questo accade con partner del calibro di Audio Technica, Marshall, Bose, Ultimate Ears, Xiaomi, Sennheiser, Jabra o JBL. Ci sono poi anche i vari codec aptX, aptX HD o aptX Adaptive, che sono tra i più popolari nel settore wireless, ma il settore è ancora in evoluzione e per questo motivo Qualcomm ha presentato oggi a IFA 2020 una nuova tecnologia di riduzione attiva del rumore chiamata Qualcomm Adaptive ANC.

Nel dettaglio, si tratta di una soluzione che sarà disponibile per tutti i partner che desiderano dotare le proprie cuffie o auricolari di una funzione di riduzione attiva del rumore. Il principale vantaggio per i produttori è quello di non dover sviluppare nulla internamente e poter integrare questa funzione chiavi in ​​mano sui propri dispositivi attraverso una licenza.

Secondo i dati Qualcomm, il 71% degli utenti si dice interessato alla riduzione del rumore, tanto da essere il 4° criterio più desiderato dai futuri acquirenti di cuffie e auricolari.

La svolta che propone la casa americana è da ricercare però nella sua adattabilità. Può infatti funzionare altrettanto bene su cuffie true wireless come su cuffie over-ear o circum-aural. Inoltre, la riduzione del rumore sviluppata da Qualcomm ha il vantaggio di essere indipendente dalla fisionomia dell’orecchio dell’utente. A seconda della forma di ciascun orecchio, il sistema regolerà le prestazioni in diretta per produrre una qualità del suono costante, anche se l’auricolare non è posizionato correttamente. “Qualcomm Adaptive ANC è progettato per regolare dinamicamente le prestazioni in tempo reale indipendentemente da come vengono utilizzate le cuffie“, afferma Qualcomm.

La tecnologia Qualcomm Adaptive ANC è compatibile con tutte le cuffie e gli auricolari dotati del chip audio Bluetooth Qualcomm QCC514x lanciato all’inizio di quest’anno. Per il momento, tuttavia, ancora nessun produttore ha annunciato dei prodotti compatibili.