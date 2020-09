Qualcomm annuncia l’arrivo del 5G sui processori Snapdragon serie 400

Oltre al suo sistema ANC, Qualcomm ha annunciato a IFA 2020 l’arrivo della connettività 5G sui processori Snapdragon delle serie 400. Si tratta di un annuncio importante che amplierà notevolmente l’accesso alla quinta generazione della telefonia mobile.

I servizi 5G sono attualmente disponibili su oltre 80 reti commerciali in 35 paesi in tutto il mondo. Qualcomm afferma che il suo nuovo chipset a basso costo sarà “globale”, consentendo l’accesso al 5G ad oltre 3,5 miliardi di utenti di smartphone in tutto il mondo.

I dettagli sono ancora scarsi e non è chiaro quale modem utilizzerà il nuovo chipset o se il modem verrà integrato o meno all’interno. Tuttavia, è improbabile che i chipset offrano supporto per il mmWave 5G per una questione tecnica.

I rapporti dicono che solo il 30% circa dei dispositivi 5G attualmente disponibili supporta le reti 5G mmWave. La maggior parte degli operatori in tutto il mondo sta implementando le proprie reti 5G su spettro a banda bassa o media a causa della scarsa copertura dello spettro mmWave ad alta frequenza.

“E’ emozionante vedere Qualcomm Technologies espandere il 5G alla serie Snapdragon 4, accelerando la commercializzazione globale del 5G. Xiaomi diventerà uno dei primi produttori al mondo a introdurre uno smartphone 5G alimentato dalla piattaforma mobile 5G Snapdragon serie 4”, ha dichiarato Lei Jun, CEO di Xiaomi.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Qualcomm Technologies nel 2021, lavorando a una missione unificata di offrire 5G per tutti”, ha aggiunto il presidente di Motorola Sergio Buniac.

Qualcomm ha gradualmente ampliato il proprio portafoglio 5G dallo scorso anno e, partendo dalla serie di punta Snapdragon 800, l’azienda ha esteso il supporto a soluzioni più economiche delle serie 700 e 600 abbassando l’asticella dei prezzi.