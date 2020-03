Qualcomm: nuovi chip audio per le cuffie true wireless del futuro

Qualcomm ha annunciato una nuova coppia di sistemi audio Bluetooth integrati su chip (SoC), il modello premium Qualcomm QCC514X e il modello base Qualcomm QCC304X che alimenteranno la prossima generazione di auricolari wireless.

Entrambi i processori supportano la tecnologia TrueWireless Mirroring di Qualcomm che promette connessioni più affidabili e una maggiore durata della batteria. Con questa tecnologia, la connessione tra il telefono e gli auricolari viene gestita tramite un unico canale. Se si rimuove l’auricolare primario dall’orecchio, questo garantisce che la musica in streaming o una chiamata vocale attiva rimanga ininterrotta.

La tecnologia TrueWireless Mirroring di Qualcomm consente inoltre di mostrare un paio di cuffie come un singolo dispositivo a un telefono, anziché due connessioni separate.

I nuovi chip audio di Qualcomm sono inoltre dotati di hardware dedicato integrato per la cancellazione attiva del rumore ibrido (Hybrid ANC). Ciò consente la cancellazione attiva del rumore anche negli auricolari più economici, consentendo al contempo “una perdita di latenza bassissima dell’ambiente esterno” per rimanere consapevole dell’ambiente circostante.

Qualcomm afferma che i suoi nuovi chipset sono più efficienti dal punto di vista energetico e che l’ANC ibrido ha un impatto minimo sulla durata della batteria. L’azienda assicura fino a 13 ore di riproduzione con una batteria da 65 mAh.

Entrambi i chip audio Qualcomm QCC514X e Qualcomm QCC304X offrono supporto per gli assistenti vocali. Il modello premium QCC514X offre funzionalità di ascolto always-on mentre il livello entry-level QCC304X no.

Tuttavia, realizzando funzionalità come la cancellazione attiva del rumore e lo standard di supporto dell’assistente vocale anche per auricolari entry-level, Qualcomm sta spingendo ulteriormente l’adozione sempre crescente di auricolari wireless e non solo auricolari premium, ma anche la prossima generazione di auricolari wireless a basso costo offrirà una serie di interessanti funzionalità.

I produttori di telefoni si stanno già sbarazzando del jack per cuffie sulle loro offerte di punta.