Qualcomm aveva lanciato i chipset Snapdragon 730 e 730G ad aprile (due piattaforme per smartphone di fascia medio-alta, basate sul processo LPP a 8nm). Ora emergono da alcuni post in rete i primi dettagli sul suo successore: lo Snapdragon 735. Il chipset avrà un’architettura completamente nuova e sarà costruito con un processo a 7 nm.



Le informazioni in nostro possesso dicono che il nuovo chipset, il cui nome in codice è SM7250, avrà un core Kryo basato su Cortex-A76 a 2,36 GHz e un altro a 2,32 GHz.

Il resto della CPU è composta da un cluster a sei core con unità Cortex-A55, tutte a 1,73 GHz. La GPU sarà l’Adreno 620, che dovrebbe rappresentare un aggiornamento rispetto all’Adreno 618, vista sullo Snapdragon 730.



Snapdragon 735 dovrebbe essere presentato ufficialmente a dicembre, nel corso del tradizionale evento organizzato da Qualcomm alle Hawai.