Qualcomm cambierà il nome dei suoi chip Snapdragon

Cambiamento importante in casa Qualcomm. Uno dei principali fornitori di processori mobili insieme a Mediatek, ha appena annunciato in un comunicato stampa ufficiale l’intenzione di cambiare il nome dei suoi noti SoC. Non avremo più Qualcomm Snapdragon 8xx o 7xx…ma nomi completamente nuovi.

Il gruppo non specifica quando avverrà questo cambiamento ma è scommessa certa che Snapdragon 898, il prossimo SoC atteso sugli smartphone di fascia alta nel 2022, non si chiamerà così. Qualcomm comunicherà i dettagli allo Snapdragon Tech Summit previsto alle Hawaii dal 30 novembre al 1 dicembre.

Una sola cifra

Tuttavia, l’azienda ha lasciato filtrare un paio di indizi. Innanzitutto, il nome di Qualcomm verrà rimosso dal nome completo che sarà solamente Snapdragon.

Qualcomm vuole soprattutto semplificare e abbreviare la sua nomenclatura per portare maggiore coerenza e una migliore comprensione dei suoi prodotti. La serie di tre cifre che abbiamo trovato fino ad allora per definire la gamma e la versione del chip quindi non esiste più. Ora si tratterà di una singola cifra e di un numero generazionale come Snapdragon 8 Gen 1, ad esempio.

5G sempre presente

La serie 8 costituirà ancora la fascia alta mentre dovrebbero fare la loro comparsa denominazioni come Midnight, Gunmetal, Nickel, Snapdragon Red e Gold.

Qualcomm riafferma finalmente le sue ambizioni in termini di 5G e assicura che questo nuovo standard occuperà un posto sempre più importante nei suoi prodotti futuri.