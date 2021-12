Quali sono le migliori app dedicate al mondo dello sport?

Lo sport in generale accresce lo spirito di chi lo pratica e non serve solo ad aumentare il benessere fisico. Al giorno d’oggi la quantità di sport da praticare e da seguire è molto ampia. Varia dagli sport singoli a quelli di squadra e sono sempre motivo di aggregazione e di divertimento.

Internet offre un grande vantaggio rispetto alle generazioni che non ne hanno beneficiato, non solo per le notizie o per lo studio ma anche per seguire tutti quegli sport che erano sentiti solo alla radio o visti solo negli stadi.

Ora è facile seguire i propri atleti preferiti comodamente sul divano con lo smartphone. Tenersi sempre aggiornati sulle partite e gare più importanti adesso è possibile, premendo qualche pulsante.

Molti servizi sono gratuiti mentre altri hanno la necessità di far sottoscrivere un abbonamento, specialmente quelli che consentono la visione dello sport in diretta e non mostrano semplicemente news e interviste. Vediamo quindi le migliori app dedicate al mondo dello sport!

App per la Serie A

La stagione di Serie A è tra le più entusiasmante degli ultimi anni in quanto non c’è, ancora, una vera e propria favorita per lo scudetto. Come si legge anche su Bottadiculo.it, sito di pronostici calcio, l’Inter sembra essere favorita alla vittoria finale ma c’è un terzetto dietro formato da Napoli, Milan e Atalanta che cercherà di approfittarne. La stagione attuale è anche quella della svolta per il calcio italiano in quanto per la prima volta, e per i prossimi tre anni, le gare saranno trasmesse in streaming e non più in tv. Una svolta epocale grazie a Dazn che ha acquisito i diritti tv del massimo campionato. E dunque come vedere le partite?

L’app di Dazn è sviluppata per la maggior parte dei dispositivi che variano tra smartphone, tablet e smart TV. Viene supportata quindi per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android e iOS. Non fanno eccezione le varie console per i videogiocatori. Sony e Microsoft forniscono la possibilità di installare le applicazioni direttamente sia su Playstation che su XBOX, di nuova e vecchia generazione. Le Smart TV seguono la stessa strada tracciata dalle console permettendo l’installazione tramite telecomando.

App per tutti gli sport

L’app più famosa per seguire lo sport tramite smartphone è Eurosport. Su questa piattaforma è possibile leggere ogni giorno molti contenuti interessanti compresi nuovi articoli. Citando qualche esempio emergono le classifiche aggiornate, i risultati e i calendari.

Per quanto riguarda i risultati in tempo reale non solo di calcio ma anche di hockey, tennis, cricket e basket Livescore occupa un posto di rilievo. L’app permette di selezionare tramite apposita barra di ricerca il Paese della competizione cercata.

Un’app che strizza l’occhio ai tablet fornendo la possibilità di vedere in HD è SportMediaset. La vasta selezione di foto, news, statistiche e video unita ad una grafica intuitiva la rendono perfetta per la funzione del live streaming.

Non parlare di SofaScore è impensabile se si preferisce uno sport come la Formula 1 oppure il rugby. Permette anche di seguire ogni tipo di sport inclusi calcio e basket. Bilancia l’assenza delle live streaming con un sistema di notifiche push, fornendo punteggi e risultati. Basta avere una connessione ad internet e si rimane sempre aggiornati sul proprio sport preferito.

OneFootball ha la particolarità di fornire oltre ai campionati nazionali e internazionali anche classifiche e statistiche. Offre inoltre la possibilità di conoscere i risultati in tempo reale, vedere tutte le informazioni relative al calciomercato e analizzare i profili dei giocatori.