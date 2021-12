Salvalavita Phone, il telefono di sicurezza per anziani

Beghelli, azienda attiva nel mondo dei prodotti dell’elettronica dedicati agli anziani, è entrata nel mondo degli smartphone. Questo grazie al lancio del nuovo dispositivo chiamato “Salvalavita Phone”, un telefono che fa delle sue priorità l’accessibilità e la sicurezza.

Il Salvalavita Phone avrà infatti una serie di feature pensate per i più anziani, come tasti grandi, volume alto, facilità di utilizzo e pulsante d’emergenza sul retro. Consente a una persona in difficoltà di chiedere facilmente aiuto ad amici e parenti, oppure di inviare una richiesta di soccorso al Centro Salvalavita Beghelli. E con Salvavita Band, braccialetto da polso resistente all’acqua, si può chiedere aiuto anche sotto la doccia.

Salvavita Phone arriverà in tre versioni. SLV10, con display a 1,77 pollici, fotocamera vivavoce, tasto Salvavita e due tasti di chiamata rapida; SLV20, con tutte le funzionalità precedenti, display da 2,8 pollici e tre tasti di chiamata rapida; infine SLV30 GPS, dotato di localizzazione GPS e Wi-Fi.

Sicurezza al primo posto

Il Centro Salvavita Beghelli è disponibile 365 all’anno per 24 al giorno, con operatori certificati in grado di fornire soccorso nella maniera più professionale possibile. Luca Beghelli racconta il nuovo dispositivo in questo modo:

Dopo l’introduzione sul mercato di SanificaAria il nostro Gruppo compie un passo ulteriore nell’implementazione di servizi tecnologici semplici da utilizzare ma altamente sofisticati, in grado di assicurare alle persone che vivono da sole una sicurezza di pronto intervento e aiuto in caso di necessità. Si calcola che in Italia siano circa 7 milioni le persone over 75 anni potenzialmente interessate a questa tipologia di servizio. La pandemia e il periodo di lockdown hanno incrementato nelle persone che vivono da sole il bisogno di un supporto di assistenza e sicurezza, che grazie alla tecnologia è stato possibile sviluppare e fornire.

Il telefono Salvalavita Phone Beghelli è acquistabile dai negozi di telefonia e dallo store online Beghelli.