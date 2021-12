Sony colora la sua PS5 e i controller Dual-Sense

Sognavate al lancio una PS5 tutta nera? Ecco, presto potrete scegliere tra rosso, viola, rosa e celeste. Sono queste le nuove colorazioni annunciate da Sony per la sua console più richiesta (e travagliata) di sempre.

Negli ultimi mesi, l’azienda giapponese ha intrapreso una guerra con il marchio dbrand che è stato il primo a commercializzare le cover nere per personalizzare PlayStation 5. L’azienda giapponese aveva risposto al fuoco e ottenuto il ritiro del prodotto. Questo è esattamente lo stesso concetto, ma disponibile in diversi colori “ispirati alla galassia”.

Come con i precedenti controller DualSense, le versioni corrispondenti Cosmic Red (rosso) e Midnight Black (nero) sono offerte tra i cinque modelli di piastre insieme a Starlight Blue (azzurro cielo), Galactic Purple (viola) e Nova Pink (rosa).

Le cover ci sono, le console non ancora

L’obbiettivo è quello di dimenticare il bianco “ghiaccio” del modello originale. E come con dbrand, bisogna solo rimuovere le attuali cover della console e sostituirle con le nuove. Quelle ufficiali proposte da Sony sono con o senza lettore Blu-ray. Per abbinare il tutto, Sony sta aggiungendo tre varianti alla sua gamma di controller DualSense in viola, blu e rosa.

Ad accompagnare i controller già in commercio, le cover rosse e nere saranno disponibili da gennaio 2022, come i nuovi controller DualSense. Gli altri colori, invece, arriveranno nella prima metà dell’anno.

Un bell’annuncio da parte di Sony che potrebbe però far rabbrividire tutti quei fan che non riescono a mettere le mani sulla nuova console. Il produttore giapponese ha affermato che la fornitura di componenti è disastrosa e la consegna è slittata almeno fino alla fine del prossimo anno.

Xbox sembra aver gestito meglio il suo inventario e Xbox Series X⎮S ha venduto meglio dei suoi concorrenti per la prima volta durante la settimana del Black Friday.