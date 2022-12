Realme 10s, lancio a sorpresa di domani: ecco cosa aspettarsi

La serie Realme 10 è particolarmente prolifica: conta già infatti di ben 4 modelli. Sembra che la compagnia non abbia intenzione di smettere, e infatti domani ne uscirà un quinto, il Realme 10s. Mostrato oggi con un poster, sono purtroppo state rivelate solo poche specifiche tecniche, ma fortunatamente vari leak riempiono alcune parti mancanti.

Intanto il poster mostra i due colori del dispositivo, assieme alle fotocamere e a un LED. La lente principale sarà da 50 Megapixel, mentre quella secondaria macroscopica ancora non è noto, ma potrebbe essere da 2 Megapixel. Sul retro invece, non visibile nell’immagine, c’è una selfie cam da 8 Megapixel.

Lo schermo del Realme 10s sarà LCD da 6,58 pollici, con refresh rate purtroppo ancora ignoto. Anche il processore non è conosciuto, ma sappiamo che sarà un octacore. Il dispositivo poi dispone di ben tre configurazioni diverse: 6/8/12 GB di RAM con 64/128/256 GB di memoria espandibile tramite microSD.

Infine, la batteria. Anche i dati di questa sono disponibili solo in via non ufficiale, ma con tutta probabilità si tratterà di una capienza di 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Per ora, come si può notare, mancano diverse informazioni su Realme 10s fra cui il prezzo e la disponibilità internazionale. Fortunatamente non bisogna aspettare ancora molto: il dispositivo uscirà domani in Cina.