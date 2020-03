Realme continua imperterrita a lanciare nuovi smartphone e ad aumentare le sue vendite in tutto il mondo. E sembra intenzionata a non fermarsi.



Andiamo con ordine: il 17 marzo ci sarà la presentazione di Realme 6i, che si terrà nel Myanmar. Si tratta del terzo membro della famiglia 6 e sarà quello con il prezzo più basso.



Integrerà il chipset Helio G80 di MediaTek, diventato ufficiale il mese scorso. Realme 6i sarà dotato della porta Usb Type-C, oltre al supporto alla ricarica rapida da 18 W.



Secondo un documento della FCC, Realme 6i misura 164,4 x 75,4 x 9 mm e pesa 195 g. Ha una batteria da 5.000 mAh e il sensore dell impronte digitali sul retro. La fotocamera principale è un’unità da 48 Megapixel.



Il 24 marzo, poi, sarà la volta dell’Europa: il produttore cinese presenterà ufficialmente i modelli 6 e 6 Pro (già presentati qualche giorno fa). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e naturalmente vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale anche riguardo a prezzi e disponibilità nei negozi.

Infine, secondo quanto affermato da Realme, il modello X50 Pro 5G, il più recente flagship dell’azienda cinese, sarà disponibile in Europa a partire da aprile.