Dopo il lancio di Realme 5 e 5 Pro, avvenuto lo scorso agosto, e la presentazione di realme X50 Pro 5G, ora la società cinese ha annunciato il lancio di Realme 6 e 6 Pro, che avverrà la prossima settimana.

Realme 6 sarà svelato il 5 marzo e il produttore ha scelto l’attore di Bollywood Salman Khan come ambassador della nuova lineup.

Il produttore di smartphone cinese ha condiviso alcuni dettagli dei due nuovi dispositivi Realme 6 sul suo sito ufficiale indiano.

I cellulari offro o una configurazione della fotocamera a quattro sensori da 64 Megapixel con zoom 20x, schermo FHD+ con aggiornamento a 90Hz e ricarica rapida da 30W.



A differenza di Realme 5 e 5 Pro, che hanno con display con una tacca a goccia, i modelli 6 e 6 Pro avranno display con un piccolo foro, destinato ad ospitare la selfie cam. Anzi, la versione Pro dovrebbe averer addirittura una doppia fotocamera frontale, fra cui ci sarà anche un’ottica ultragrandangolare.

L’immagine condivisa sul sito ufficiale rivela anche che uno degli smartphone ha un ampio auricolare, il che significa che probabilmente sarà dotato di doppi altoparlanti stereo come l’X2 Pro.



Al momento non si conosce ancora il prezzo con cui saranno venduti i due cellulari, ma Realme ha già aperto i pre-ordini sul suo sito ufficiale in India. Puoi andare in questo modo per saperne di più.

Oltre ai due smartphone, Realme presenterà anche la sua prima smartband, che sarà dotata di rilevamento della frequenza cardiaca, connettore Usb e schermo Oled a colori. Sarà disponibile in tre versioni cromatiche, tra cui nero e giallo.