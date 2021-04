Realme 8 e Realme 8 5G con chip MediaTek e fotocamere evolute

Realme lancia oggi due nuovi smartphone: Realme 8 e Realme 8 5G. Quest’ultimo è il primo dispositivo con MediaTek Dimensity 700, processore 5G realizzato con processo produttivo a 7 nm, ad arrivare sul mercato italiano ed europeo. Altro punto di forza è la batteria da 5000 mAh – che non impatta sullo spessore (8,5 mm) e sul peso (185 grammi) dello smartphone che rimangono contenuti – e di un display con refresh di 90 Hz. Anche il nuovo realme 8 non manca di caratteristiche attraenti come la quadrupla fotocamera da 64 Megapixel con AI, display Super Amoled da 6,4 pollici (16,3 cm), processore per il gaming MediaTek Helio G95 e batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W.

Realme 8 5G

realme 8 5G integra MediaTek Dimensity 700, che combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 a 2,2 GHz e processo produttivo a 7 nm. Dispone di una GPU Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz. Grazie a Dimensity 700, realme 8 5G è compatibile con le reti 5G di ultima generazione, supportando schede SIM 5G e sia sistemi 5G SA che NSA. Realme 8 5G integra una batteria da 5000 mAh in abbinamento alla tecnologia Smart 5G Power Saving. Quest’ultima può rilevare in modo intelligente il segnale circostante, passando automaticamente da 4G a 5G. Grazie alla modalità Super risparmio energetico, che agisce sull’ottimizzazione della CPU e delle app, oltre che sulla regolazione della retroilluminazione, il consumo energetico del sistema viene ridotto e la durata della batteria dello smartphone viene estesa.

Display e fotocamera

Realme 8 5G dispone di un display ultra fluido a 90Hz. Lo schermo FHD+ da 16,5 cm (6,5″) presenta una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità massima di 600 nit, che garantiscono un’esperienza coinvolgente e colori brillanti. Realme 8 5G dispone di una tripla fotocamera con modalità Nightscape, perfetta anche per gli ambienti poco illuminati: il sensore principale ad alta definizione è da 48 MP ed è accompagnato da una lente per ritratti in bianco e nero e da un obiettivo macro da 4 cm. La fotocamera frontale è invece da 16 Megapixel.

Grazie agli slot per tre schede di realme 8 5G, è possibile sia utilizzare due SIM che espandere contemporaneamente lo spazio di archiviazione. Lo smartphone permette di aumentare la memoria fino a 1 TB: secondo i test effettuati da realme, con 1 TB di memoria è possibile archiviare oltre 262.000 foto, 209.000 brani o più di 4190 serie tv. Allo stesso tempo, per garantire un’esperienza eccellente a tutti gli utenti, realme 8 5G può contare su una tecnologia di espansione dinamica della RAM (DRE – Dynamic RAM Expansion), che converte la ROM in RAM virtuale. Inoltre, realme 8 5G dispone di un lettore di impronte digitali posizionato sul lato e di realme UI 2.0, basata su Android 11.

Realme 8

Con un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm, realme 8 risulta super sottile e leggero, risultando estremamente comodo anche quando lo si utilizza per lunghi periodi. Lo smartphone è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119 ° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero. La fotocamera di realme 8 dispone anche della modalità Starry, per scattare foto incredibilmente nitide del cielo stellato, e un algoritmo per la fotografia Tilt-shift che consente di ottenere un sorprendente “effetto miniatura” e di personalizzare la sfocatura della scena a proprio piacere. Con realme 8 è anche possibile registrare video in modalità Dual-view, una funzione che consente agli utenti di realizzare clip eccezionali utilizzando contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore.

Display Super AMOLED, batteria da 5000 mAh e processore Helio G95

Realme 8 vanta uno schermo Super Amoled da 6,4 pollici (16,3 cm) con risoluzione 1080P FHD, frequenza di campionamento fino a 180Hz per una migliore reattività durante il gioco, funzione Always-on Display e sensore di impronte digitali integrato per sbloccare lo smartphone in modo comodo e veloce. La potente batteria da 5000 mAh garantisce uno standby di 40 giorni e permette di giocare per ben 10 ore. Con la ricarica Dart da 30W, la batteria, che supporta anche la ricarica inversa per alimentare altri smartphone e dispositivi smart, può arrivare al 100% di autonomia in soli 65 minuti. Inoltre, grazie alla modalità Super risparmio energetico, la batteria può durare fino a 2 giorni con solo il 5% di carica.

Realme 8 è alimentato da MediaTek Helio G95, uno dei processori 4G più potenti in questo segmento di prezzo. Il chip è dotato di due core Cortex-A76 con velocità fino a 2,05 GHz e sei core Cortex-A55 a fino a 2 GHz, oltre che della GPU 900 MHz Mali-G76, una combinazione che offre fluidità e reattività agli amanti del gaming mobile. Inoltre, è stata impiegata la tecnologia Copper Liquid Cooling, un sistema di raffreddamento a liquido che migliora l’efficienza in termini di dissipazione del calore del 14,4% rispetto a realme 7.

realme 8, disponibile in tre colori (Cyber ​​Black, Cyber ​​Blue e Punk Black), disporrà di realme UI 2.0, basata su Android 11, e della certificazione Hi-Res Audio, che garantisce un’esperienza audiovisiva di altissima qualità sia quando si ascolta la musica che quando si guarda un film.

Disponibilità e prezzi

Realme 8 5G e Realme 8 saranno disponibili in Europa nel corso del mese di maggio a un prezzo consigliato a partire da 199 euro.