PS5: Sony promette di aumentare la produzione

La PlayStation 5 di Sony ha suscitato scalpore fin dal suo primo giorno di lancio. Tuttavia, solo un numero relativamente piccolo di persone è stato in grado di mettere le mani sulla console di nuova generazione perché ogni rifornimento di scorte è stato preso d’assalto. La PS5 è popolare ma rara.

Il boss di Sony sostiene però che la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi mesi. “Chiediamo ai nostri fornitori di consentirci di aumentare la produzione, che arriverà sul mercato quest’anno”.

Quindi, tutti coloro che sono alla disperata ricerca di una PS5 da mesi possono trovare un po’ di conforto nelle parole di Jim Ryan.

Il capo dell’azienda ha fatto un’altra promessa, questa volta relativa ai videogiochi. “Abbiamo investito in modo contenuto ma costante in giochi di alta qualità per PlayStation e faremo in modo che la generazione PS5 disponga di un software più dedicato che mai.”