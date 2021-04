Venu 2 e Venu 2S sono i nuovi smartwatch di Garmin

Garmin ha presentato Venu 2 e Venu 2S, due nuovi smartwatch che consentono un monitoraggio completo e accurato dell’attività quotidiana, per uno stile di vita dinamico e sano. Le nuove funzioni Fitness Age e Sleep Score vanno ad aggiungersi agli oltre 25 profili sportivi precaricati e alle funzioni fitness e wellness, per l’analisi giornaliera del benessere, già apprezzate dagli utenti Garmin. Due le misure previste: Venu 2 con cassa da 45 millimetri e cinturino da 22 millimetri, e Venu 2S con cassa da 40 millimetri e cinturino da 18 millimetri, quest’ultimo adatto ai polsi più minuti. Ghiera e hardware sono in acciaio inossidabile, mentre una resistente lente in Corning® Gorilla® Glass 3 va a proteggere il luminoso display AMOLED touchscreen always-on, per una lettura chiara e immediata dei dati rilevati.

Sono disponibili con cinturini in morbido silicone Quick Release, dallo sgancio rapido e sicuro, per una vestibilità ottimale e massimo comfort. Le diverse colorazioni rispondono alle numerose esigenze di stile di ogni utente. Per chi cerca massima eleganza, sono previste due versioni con cinturino in pelle, bianco o nero, acquistabili solo nelle migliori gioiellerie.

Monitoraggio “all-day long”

Gli smartwatch Venu 2 e Venu 2S aiutano chi li indossa ad avere sotto controllo, in ogni momento della giornata e durante l’attività, dati importanti sullo stato di benessere del proprio corpo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sono infatti in grado di rilevare parametri molto importanti, tra cui la frequenza cardiaca, il livello di stress, il dato di ossigenazione del sangue attraverso pulsossimetro Pulse Ox, e il livello di idratazione. L’opzione Body Battery™ mostra il proprio livello di energia, permettendo all’utente di programmare allenamenti, tempi di riposo attivo e sonno notturno. Infine, il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza aiutano le donne durante ogni fase, anche quelle più particolari e delicate della loro vita. Tutto questo si completa con nuove e innovative funzioni, tra cui Fitness Age che stima l’età del corpo di chi indossa Venu 2 e Venu 2S, analizzando informazioni quali l’età cronologica dell’utente, il suo livello di attività fisica giornaliero, la frequenza cardiaca a riposo e la percentuale di grasso corporeo (per gli utenti della bilancia Garmin IndexTM) o l’Indice di Massa Corporea. A questa si aggiunge Health SnapshotTM, opzione che consente agli utenti di creare un report con le principali statistiche e dati registrati, così da poterlo eventualmente condividere con un esperto della salute.

Analisi del riposo con Sleep Score

I l riposo è un elemento fondamentale per il proprio benessere. Per questo, Venu 2 e Venu 2S sono in grado di registrare e monitorare il sonno in ogni sua fase, leggera, profonda e REM. Non solo, analizzano il movimento notturno, il livello di ossigeno nel sangue e la qualità della respirazione. Con la nuova funzione Sleep Score, sviluppata dalla tecnologia Firstbeat AnalyticsTM, gli utenti riceveranno ogni giorno un punteggio basato sulla qualità e sulla quantità del sonno della notte precedente con dettagli e approfondimenti personalizzati utili per migliorare il proprio riposo, visualizzabili sia sullo smartwatch che sull’account personale di Garmin ConnectTM.

Venu 2 e Venu 2S consentono, inoltre, la rilevazione dello stress giornaliero e guidano chi li indossa in esercizi di respirazione per affrontare un momento di particolare agitazione.

Allenamento a 360 gradi, in piena sicurezza

I nuovi Venu 2 e Venu 2S sono compagni ideali di allenamenti indoor e outdoor: oltre ai profili integrati per discipline outdoor e indoor, quali running, camminata, ciclismo, nuoto, golf, pilates e yoga, prevedono nuove funzionalità per attività come arrampicata indoor, bouldering ed escursionismo. A queste si aggiungono funzioni dedicate all’High Intensity Interval Training (HIIT), inclusi AMRAP, EMOM, Tabata e timer personalizzati. Il nuovo profilo avanzato di allenamento della forza indica la gradualità dei carichi di allenamento direttamente sui dispositivi e mostra i gruppi muscolari coinvolti nell’esercizio.

Per la sicurezza dell’utente, Venu 2 e Venu 2S prevedono un sistema integrato di riconoscimento e rilevamento in caso di incidente durante l’attività sportiva che invia in tempo reale, se connesso al proprio smartphone, un messaggio di allarme con la posizione in cui ci si trova a dei contatti preselezionati. La funzione LiveTrack™ consente ad amici e familiari di monitorare l’attività dell’utente, seguendolo nel suo percorso.

Workout e movimento

Venu 2 e Venu 2S aiutano chi li indossa ad avere una fitness routine quotidiana quanto più attiva grazie ad una grande varietà di opzioni di allenamenti precaricati sull’orologio, oltre a quelli disponibili al download da Garmin Connect. Ogni sessione di training è personalizzabile scegliendo tra oltre 1.400 esercizi, senza dimenticare i 75 workout animati per cardio, yoga, forza, HIIT e pilates, che mostrano la corretta esecuzione di ogni passaggio direttamente sul display dello smartwatch, come un vero coach. Infine, che si stia preparando una corsa di 5km o di 10km, Venu 2 e Venu 2S sono compatibili con i piani di allenamento gratuiti presenti su Garmin Coach.

Funzionalità smart per la vita in movimento

Spazio anche al lato più “smart” di ogni giorno: Venu 2 e Venu 2S gestiscono infatti Smart Notification di chiamate in arrivo, sms, notifiche dai social network e promemoria del calendario provenienti, se connessi, dal proprio smartphone. Utilizzando cuffie Bluetooth® compatibili di terze parti (vendute separatamente), è possibile ascoltare direttamente dal dispositivo i propri brani preferiti, precedentemente caricati sullo strumento (fino a 650), o ascoltare le canzoni offerte dai servizi di streaming musicale quali Spotify®, Deezer® e Amazon Music. È presente anche la funzione Garmin Pay™, per pagare direttamente dal polso senza la necessità di avere con sé il portafoglio o il proprio smartphone: la tecnologia contactless è al servizio della quotidianità, non solo durante un allenamento ma anche durante le commissioni di ogni giorno. Tramite Connect IQTM store è possibile personalizzare il display scegliendo tra moltissime app a disposizione.

Progettati per essere indossati tutto il giorno

Per essere pronti per vivere ogni momento con la giusta energia, Venu 2 prevede una batteria ricaricabile che garantisce un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch, fino a 8 ore con GPS e musica attivi. Venu 2S, invece, prevede una batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 7 ore con GPS e musica accesi. La funzione di ricarica rapida della batteria consente, in soli dieci minuti, di estendere la durata fino a un giorno in modalità smartwatch e fino a un’ora con GPS e musica attivi. A tutto ciò si aggiunge l’opzione di risparmio di energia che aumenta ulteriormente l’autonomia e quindi la funzionalità degli strumenti.

I nuovi smartwatch Garmin Venu 2 e Garmin Venu 2S sono disponibili da oggi nei migliori punti vendita ad un prezzo consigliato al pubblico a partire da 399,99 Euro. Le versioni con cinturino in pelle, disponibili nelle migliori gioiellerie, hanno un prezzo di 449,99 Euro.